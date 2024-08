Las disculpas de Pilar Vidal por dar una "innecesaria" información sobre Caritina Goyanes tras su muerte

La muerte de Caritina Goyanes dejó en 'shock' a la sociedad española la tarde de este lunes, 26 de agosto. La empresaria falleció repentinamente a los 46 años a causa de un infarto, tan solo 19 días después de que muriera su padre, Carlos Goyanes.

La noticia encontró a los principales magacines vespertinos de nuestra televisión, Y ahora Sonsoles y TardeAR, arrancando temporada. Precisamente en el programa de Sonsoles Ónega, una de las colaboradoras, Pilar Vidal, tuvo una actitud que ha sido cuestionada incluso desde la competencia. Este martes, Omar Suárez, en Vamos a ver, ha opinado que es "de mal gusto y hasta encadaloso vincular el infarto con la doble vida de su marido".

Vidal aseguró que Goyanes se enteró hace unos días de que su marido tenía otro hijo fuera del matrimonio. "Lo iban a reconocer, lo iban a hacer público. Ella se lleva un disgusto muy grande, igual que el resto de la familia, pero lo último que me dijeron es que iba a reconocer a esa persona con la que él tenía contacto", llegó a afirmar.

Este martes, 27 de agosto, consciente de que no fue el momento adecuado de desvelar esta información, ha querido disculparse en directo. La periodista ha arrancado diciendo que se trataba "de una información que tenía desde hacía unas semanas" y que no era la única comunicadora "de este país" que la manejaba.

"Dudé en publicarla, pero me pareció que, como hacía pocos días que Carlos había fallecido, debía guardarla y ya habría ocasión de comentarlo con ella. Yo lo hubiera querido comentar con ella", ha explicado Pilar en Espejo Público, añadiendo que "desde ayer" no estaba "bien".

Ahora sí, pedía "disculpas a la familia" por los posibles "daños": "La información es la información, pero hay tiempos. Fruto del directo, de los nervios, de que era el primer programa de la temporada y de que no teníamos información... Yo primero soy persona y luego periodista".

"Defiendo lo indefendible y justo considero que metí la pata con Caritina, una persona que a mí siempre me trató bien, me dio entrevistas, teníamos un año de diferencia... Tengo un hijo también. Sobre todo a Cari y a su hermana les pido disculpas si el contar esta información les ha hecho daño. Era una información que se iba a saber", ha reiterado Vidal.

La tertuliana de Atresmedia ha remarcado que Caritina era conocedora de la información, que "se enteró hace mucho tiempo, lo asumió y lo perdonó, con su fe y su marido": "Quien no lo sabía era el resto de la familia, que se enteró hace poco. Es un tema del que todo el mundo hablaba este verano en los círculos de Marbella".

"¿Que ayer no era el momento? Por supuesto. No me siento bien. Caritina era una tía estupenda, era el motor de su familia, la que iba a apoyar a su madre ahora más que nadie. Y, bueno, fue innecesario lo que hice. Gajes del oficio", ha concluido Pilar Vidal.