Desconcierto con TVE: corta 'El Grand Prix' para emitir una entrega de medallas de los Juegos Olímpicos

Confusión entre los espectadores que estuvieran siguiendo El Grand Prix del Verano este lunes, 5 de agosto. A eso de las 23:23 horas, la entrega que enfrentaba a los pueblos de Ondara (Alicante) y Santo Domingo de la Calzada (La Rioja) sufrió un abrupto corte en favor de los Juegos Olímpicos de París 2024.

En ese momento, se estaba emitiendo un vídeo de transición entre prueba y prueba, en el que se presentaba a alguna gente destacada del municipio riojano. Entre ellos, a Óscar Reina, concejal de Festejos, un chico al que le "gusta bailar con las señoras" de su localidad y que incluso lleva tatuado el nombre de Santo Domingo de la Calzada en el brazo.

En la pieza, tampoco se perdía la oportunidad de informar a la audiencia de que es el único pueblo que posee una catedral con animales vivos en su interior. Justo en ese punto, la cadena pública interrumpió el formato de EuroTVProducciones (Grupo iZen) para conectar con la Plaza de la Concordia parisina.

La Selección española femenina de baloncesto, en categoría 3x3, había conseguido la plata en las Olimpiadas y la Corporación entendió que la entrega de medallas debía ofrecerse en La 1. También pudo verse cómo se coronaba a las alemanas, ganadoras del oro, y a las estadounidenses, que se llevaron el bronce en esta modalidad.

La interrupción se alargó unos ocho minutos. Después, el comentarista no emplazó a los televidentes a seguir disfrutando de El Grand Prix, evidenciando lo improvisado del corte. Sin más, de nuevo apareció en pantalla el público de Santo Domingo de la Calzada aplaudiendo, antes de que Ramón García charlarse con el responsable de Festejos y presentase el juego 'Wikipeques'.

Acaban de cortar el Grand Prix para entregar medallas? Ome no me jodas.... PARA QUE COÑO TENEIS TELEDEPORTE#grandprixrtve #RTVE — Raxdain (@ForceAsturias) August 5, 2024

El maltrato x parte de RTVE al #GrandPrixRTVE es increíble. Lo contraprograman cuando les da la gana, cambian su emisión a última hora, ni lo promocionan, cortan a la mitad para emitir entregas d medallas.. es una vergüenza cuando es el único programa q les da audiencia joven... — Danny Sångo 🎪 (@Danidramon_97) August 5, 2024

#rtve esta apunto de perder la audiencia por una entrega de premios #grandprixrtve injusticia — Jose (@OkaiSinMas) August 5, 2024

Cuando me cortan la emisión del #GrandprixTVE para ver como nos ponen una medalla en los juegos olímpicos pic.twitter.com/bGt2Ph3D6K — Zarista🇬🇷🇪🇦🇮🇹 Modo JJOO (@Benifan03) August 5, 2024

El maltrato al @GrandPrix_tve por parte de @La1_tve @rtve está siendo alucinante. No entiendo cómo lo retrasan semana tras semana por eventos deportivos, teniendo @teledeporte para emitirlos ahí.



Os vais a cargar el #GrandPrixTVE ahora que por fin había regresado. — Pablo (@Onopordum) August 5, 2024

Que a las 23:00 interrumpen el Grand Prix por la entrega de medallas MENUDA FALTA DE RESPETO AL ESPECTADOR SÍ LO DIGO #GrandPrixTVE pic.twitter.com/hNydDvSxJq — Diego. (@cabriadiego) August 5, 2024

A las 23h entrega de medallas..son y 40 y ha empezado hace 5 minutos. UTILIZAD EL PUÑETERO TELEDEPORTEEEEE!!!!! #GrandprixTVE — pitufloris (@pitufloris) August 5, 2024

Fue un movimiento del ente estatal que no agradó a parte de los seguidores del programa veraniego. No pocos consideraron que, a determinada hora, estos contenidos deberían emitirse en La 2 o en Teledeporte. Sin embargo, la apuesta de RTVE por los Juegos Olímpicos es total y absoluta, en vista de las audiencias que le está reportando estas semanas.

El enfado de los espectadores parece no haber tenido repercusión en los datos que anotó El Grand Prix del Verano este lunes. El espacio de entretenimiento lideró su franja con un 13,9% de cuota de pantalla y 1.114.000 fieles, según datos de Dos30'. Lo hizo frente a opciones como Hermanos (11,1%) en Antena 3 y la película I Wanna Dance With Somebody (9,6%) en Telecinco.