Kiko Hernández asegura en el nuevo ‘Sálvame’ Antonio Tejado le mandaba fotos íntimas: “Bórrala, tío”

Antonio Tejado ha sido uno de los grandes protagonistas de Ni que fuéramos Shhh, el nuevo Sálvame que presenta María Patiño en directo en las tardes de TEN. Y es que el sobrino de María del Monte suele guardar silencio ante la prensa cuando va a firmar al juzgado a firmar, tras su detención, hace casi un año, por el asalto a la casa de la cantante.

Uno de los colaboradores que ha criticado más a Antonio Tejado ha sido Kiko Hernández. Así, desveló que, en el pasado, el que fuese concursante de Supervivientes llamaba a su tía María del Monte Super Mario Bross. Y también recordó cómo en el pasado se le señaló de mantener relaciones sexuales con mujeres trans, y cómo “en ese momento él se vuelve loco”, se encerró en su casa de Sevilla y no fue ni siquiera a trabajar. Y, siguiendo con su forma de entender las relaciones, María Patiño sorprendía con una pregunta a Kiko: “¿A ti te ha mandado fotos íntimas Antonio Tejado?”. “¿De su miembro?”, exclamaba Víctor Sandoval. “No te quiero mentir, no me acuerdo”, admitía Kiko.

“Voy a contar algo que nunca se ha contado, y me voy a quedar donde me tengo que quedar. Antonio, en su, no sé si la palabra es obsesión, o gusto excesivo por el sexo, llegaba a mandar fotos íntimas a miembros del equipo de los programas en los que trabajaba”, desvelaba entonces María.

En concreto, la comunicadora de origen gallego mencionó a una persona a la que “el día de su cumpleaños le envió una vela como un regalo”, haciendo un gesto para que se entendiese que no hablaba de velas. “¡Ya podía haberme mandado un velón a mí!”, se quejaba Sandoval. "Kiko Hernández tiene en su poder fotografías de Antonio Tejado enseñando su miembro", ponían entonces como faldón en el programa.

Imagen de 'Ni que fuéramos Shhh'.

“ Puede ser un delito”

Kiko Hernández entonces miraba la galería de su móvil, para ver si le envió fotos que ha olvidado. Y localizó una instantánea que parecía comprometida. Belén Esteban se acercaba a él para verla. “Puede ser un delito haberlo visto”, decía Kiko, mientras que su compañera intentaba fingir que tenía que utilizar su móvil para mandar un mensaje, aunque en realidad quería ver la foto. “Mirad la cara de Belén, por favor”, pedía Kiko mientras la cámara captaba la reacción de su compañera. Y, después, le tocó el turno a Víctor.

“Ya me podía haber mandado una vela de esas, qué maravilla”, volvía a decir Víctor Sandoval. “Bórrala, tío”, le proponía Belén Esteban sobre la foto en cuestión. “Yo estuve con él en Supervivientes, y nada”, volvía a decir Sandoval.