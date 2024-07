Fayna Bethencourt denuncia en ‘¡De Viernes!’ el insulto homófobo de Carlos Navarro ‘El Yoyas’ a su hijo

Álvaro Escassi era uno de los grandes protagonistas de la noche en ¡De Viernes!, en Telecinco. El jinete (cuya entrevista provocó un varapalo para Carmen Borrego, que estando ya anunciada se quedó fuera) acudió al programa para dar detalles de su ruptura con María José Suárez. Según relató, mantenían una relación abierta, y todo se estropeó por una extorsión por parte de una mujer con la que mantuvo una relación íntima.

Sin embargo, el programa que presentan Santi Acosta y Beatriz Archidona tenía otros platos preparados. Como, por ejemplo, la entrevista a Fayna Bethencourt, la primera que da en directo desde la detención y entrada en prisión de Carlos Navarro ‘El Yoyas’, el que fue su pareja durante años y padre de sus dos hijos, una chica de 15 y un niño de 12 años.

Una de las declaraciones más interesantes de Fayna tiene que ver con sus hijos. Y es que una agresión verbal y homófoba de Carlos al hijo menor fue lo que provocó un cambio en ella. “He visto un titular que decía Fayna les quitó los teléfonos a mis hijos para que no hablaran conmigo. La última vez que habla con mi hijo pequeño, que tiene el pelo largo, le dice: no te toques el pelo así, que pareces un maricón. Y es ahí cuando decido que no va a seguir haciendo daño a mis hijos”.

Fayna también contó cómo Navarro “mandaba audios a mis hijos diciendo obscenidades sobre mis hijos y sobre mí”, y que la primera denuncia fue por este motivo. Aunque Carlos esté ahora en la cárcel, la invitada, que conoció al que fue su pareja en Gran Hermano 2, cree que “su detención no es motivo de celebración”. “Sé que esto no termina aquí”, asegura.

La entrevista se iba a realizar en el plató, pero finalmente se llevó a cabo por videollamada. “Ahora mismo, como tuve una crisis nerviosa, he decidido que prefiero estar aquí, junto a los míos”, se justificó la invitada. Y es que asegura que ha desarrollado una ansiedad crónica “por culpa de Carlos”.

Las audiencias de ‘¡De Viernes!’

La noche era complicada para el programa de corazón. La 1 emitía la Eurocopa, y por eso, cadenas como Antena 3 prefirieron emitir un refrito de Tu cara me suena en lugar de su segunda semifinal.

Según los datos de Kantar ofrecidos por consultoras, ¡De Viernes! Express anotó un 8,4% de cuota de pantalla. Y una vez que acabó el fútbol, ya a las 23:43, arrancó ¡De Viernes!, propiamente dicho. El espacio cosechó un 14,7% de cuota de pantalla, lo que significa el share más alto de todo lo que va de año, con 852.000 espectadores. Esto supone, sin embargo, la entrega menos vista de las tres últimas semanas.