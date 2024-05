Por qué es polémico el fichaje de Olga Moreno para el ‘Supervivientes: All Stars’: así fue su victoria en 2021

El próximo verano, previsiblemente, a finales de junio o inicios de julio, Telecinco estrenará Supervivientes: All Stars. Una edición del reality estrella de la cadena cuyo casting estará formado exclusivamente por antiguos concursantes, y Mediaset ya confirmó a Sofía Suescun como primera participante oficial. Esto suponía una gran sorpresa pues, hasta hacía poco, Sofía parecía estar vetada en los programas de la cadena.

Y no sería el único veto que se va a levantar para esta nueva temporada. El Mundo ha adelantado que también volverá a Honduras Olga Moreno, la andaluza que se alzó como ganadora de la edición de 2021. Aquella victoria estuvo rodeada de polémica, pues se producía en plena marea rosa por el documental Rocío. Contar la verdad para seguir viva.

Olga llegó a tener su propio espacio, Y ahora, Olga, para dar su versión de los hechos y defenderse como consideró. Más tarde, Mediaset prohibió que se hablase de ella, y de otros personajes del corazón como Antonio David Flores, Gloria Camila Ortega o Kiko Rivera.

Recordemos que el fichaje de Olga para Supervivientes 2021 se ató a finales del pasado marzo sólo unas horas antes de anunciar el estreno de Rocío, contar la verdad para seguir viva. En aquella serie documental Rocío Carrasco expuso el infierno que vivió por su expareja Antonio David Flores, en aquel momento marido de Olga Moreno. Y también cargó contra la empresaria, por permitir la violencia vicaria de la que era víctima, por cómo Flores utilizaba a sus hijos para hacer daño, con ella de cómplice.

En ese sentido, uno de los momentos más recordados de la serie documental fue el episodio 10. Entonces, Rocío narró: “Cuando me encuentro con mi hijo en el Juzgado, Olga le coge la cara al niño y empieza a darle besos y a volverle la cara para que no me vea. Cuando yo veo eso, me tiro a por ella”.

De ese mismo episodio Olga Moreno también habló en Sábado Deluxe en 2019, algo a lo que Rocío reacción con unas palabras que se hicieron virales. “Es mentira que ella se levante, como ha contado en el Deluxe, y me diga: ‘¿en serio que no vas a saludar a tu hijo?’ No tiene coño. No lo tiene. No tiene lo que tiene que tener para después de lo que ha hecho, se levante y me diga a mí ni esto”.

Hay que destacar que el día que Olga Moreno se alza como ganadora, David, el hijo de Antonio David y Rocío Carrasco, fue al programa. Y mientras celebraban la victoria, Carlos Sobera le acercó el micrófono para que se le escuchase decir, en su primera aparición televisiva: “Eres la mejor superviviente de toda la historia, lo has hecho súper bien todo. Eres la mejor persona que he conocido en mi vida. Te llamas Olga Moreno la mejor del mundo entero”.

El abrazo del hijo de Rocío Carrasco con Olga Moreno en 'Supervivientes'.

Esta escena provocó el enfado en redes sociales, que llevaron a las redes sociales a convertir el hashtag 'violencia vicaria' en tema del momento, acusando a la productora del programa en aquel momento, Bulldog TV, y a la cadena, de cómplices de maltrato.

Más tarde llegó el mencionado especial Y ahora, Olga. Allí Olga compartió el mensaje que hasta entonces difundía en los medios de comunicación Antonio David Flores, dejando en entredicho a la hija de Rocío Jurado, sin muestras de arrepentimiento.

Tras su separación de Antonio David Flores, y unos años apartada de los focos, Olga volverá a Supervivientes. Y lo hace en un momento también complicado, pues recientemente se puso en duda la transparencia de su victoria. Mayte Ametlla ha revelado en Ni que fuéramos Shhh, el nuevo Sálvame, que en Telecinco “interesaba muchísimo que ganara” Olga.

Es más, ha detallado que tenía tratos de favor, como el ser evacuada de la isla los jueves, día en los que había gala, por una indisposición. “Se la llevaban de la isla y luego ganaba la prueba. Y aguantó, aguantó, aguantó y ganó”, afirmó Mayte Ametlla. Una forma de dejar entrever que se la llevaban para darle comida o algún otro tipo de ventaja para poder destacar sobre los demás compañeros.

La Olga que vuelve a Supervivientes no es la que se fue. Su vida ahora es otra, lejos ya de Antonio David Flores. Y habrá que ver con qué perfil entra en el concurso, y qué clase de contenidos está dispuesta a dar en la conocida como nueva Telecinco.