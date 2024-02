De apoyar a la izquierda y la amnistía a criticar a Ayuso e Israel: las polémicas de Inés Hernand antes de los Goya

Inés Hernand se ha convertido en una de las grandes protagonistas del fin de semana. La cómica fue la encargada —junto con Galder Varas— de cubrir la alfombra roja de los Premios Goya para RTVE Play el pasado sábado. La cadena pública volvió a apostar una vez más por la creadora de contenido madrileña, en esta ocasión para aportar humor y un tono desenfadado a la retransmisión de las horas previas a la celebración de la gala.

Sin embargo, algunos comentarios desafortunados y diversas actitudes que no fueron bien recibidas entre los telespectadores han provocado que el nombre de Inés Hernand haya estado en boca de todo el mundo durante los últimos días. Uno de los momentos más comentados en redes sociales fue el encuentro de la presentadora con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "¡Eres un icono, presi, te queremos", le dijo al líder del Ejecutivo durante su paso por la alfombra roja.

Pero esta acción no fue la única que ha llevado a Inés Hernand a situarse en el centro de la polémica. Y es que muchos telespectadores han criticado también su actitud con el representante portugués de Eurovisión Salvador Sobral, a quien le preguntó por la canción Zorra, u otras de las frases que la cómica soltó durante la retransmisión como: "Estoy hasta el coño", "un eructo me he tirado" o "me he hecho pis".

Por favor, Inés Hernand entrevistando a la gente en los Goya está siendo lo mejor de la alfombra roja. #Goya2024 pic.twitter.com/T10m3DShCA — Hermaite 💫 🇵🇸🇦🇲 (@GHermaite) February 10, 2024

La polémica en torno a la actitud de Inés Hernand durante la alfombra roja de los Goya ha llegado hasta el punto de que el Consejo de Informativos de Medios Interactivos de RTVE se ha manifestado al respecto a través de un comunicado en el que ha asegurado que "no todo vale".

"Por mucho que se quiera dar un tono desenfadado, alterativo y pensado para un público juvenil, creemos que cualquier contenido que lleve la marca de RTVE debe cumplir con los estándares de calidad y neutralidad recogidos en el libro de estilo de RTVE y dentro del marco del Estatuto de la Información, concretamente sus artículos 8 y 9, que bien conocen los profesionales de la Corporación y al que se deben", ha apuntado el organismo.

Tras la polémica, la creadora de contenido se ha manifestado al respecto a través de su cuenta de X (antes Twitter). "Me dedico al entretenimiento y, sinceramente, me alegro de estar cumpliendo mi función", ha dicho.

Pero la realidad es que no es la primera vez que la cómica se convierte en protagonista por motivo de una polémica. Hace apenas unos días, durante las jornadas previas a la celebración del Benidorm Fest, Inés Hernand mostró su opinión personal sobre la situación actual del conflicto israelí-palestino y la participación de Israel en el festival.

"Yo condeno profundamente los ataques de Israel a la población gazatí. Eso lo digo públicamente como Inés Hernand, no como TVE. No puedo comprometer la posición de la pública, pero yo ahí tengo mi posicionamiento claro. Está siendo una masacre, un genocidio, y yo como persona individual exijo el alto al fuego ya y me he manifestado en ese sentido", aseguró.

Inés Hernand pasó de ser abogada a convertirse en una importante influencer cuya facilidad y creatividad a la hora de hacer contenido le permitió abrirse camino en televisión. Aprovechó sus conocimientos en Derecho para abrir su canal de YouTube, Inés responde, en el que buscaba resolver cuestiones jurídicas complejas a través del humor. Y poco a poco fue alcanzando popularidad hasta convertirse en la presentadora de Gen Playz XL de RTVE Play.

Desde entonces, la joven madrileña ha participado en numerosos eventos y retransmisiones de RTVE, llegando incluso a presentar en la actualidad un programa junto a Mercedes Milá. Sin embargo, la realidad es que el nombre de la cómica ha estado siempre vinculado a la polémica.

El año pasado, Inés Hernand recibió un gran número de críticas tras reprochar a RTVE su sueldo durante la cobertura del Benidorm Fest, donde la joven percibió una cantidad de 15.000 euros frente a los 50.000 que recibieron otros personajes como, por ejemplo, Mónica Naranjo.

"Estoy señalando una desigualdad ante la igualdad de desempeño de obligaciones durante esos días. Es justo que se diga de forma pública. Es una cuestión que afecta a un derecho laboral, sin entrar en temas de precios ni de cachés. Hay una experiencia profesional que avala sus trayectorias, pero cuando una diferencia de estas características supera el 40% de los cobros, creo que es digno de señalar. Y lo hago, realmente, porque me gusta predicar con el ejemplo", aseguró por aquel entonces.

Su apoyo al Gobierno y las críticas a Ayuso

Si hay algo que caracteriza a Inés Hernand es su sinceridad. A través de sus publicaciones en redes sociales, la joven opina sobre la situación política y social que atraviesa España y expone sus argumentos sin miedo a las críticas. Y todo ello a pesar de que puedan existir represalias, tal y como ocurrió durante la celebración del Orgullo del pasado año.

La presentadora, durante un programa de RTVE Play no dudó en hacer un alegato a favor de los partidos de izquierda. Un alegato que fue vetado por la cadena, que no tardó en el eliminar el programa que incluía la intervención de la joven. "Tengo que decir que los buenos siempre ganan y que, aunque la violencia sea estructural, no tengo ninguna duda de la victoria de un gobierno progresista en las próximas elecciones generales", dijo a pocos días de la cita en las urnas.

Unas declaraciones que no sorprendieron, a pesar de las consecuencias. Y es que si ha habido algo que Inés Hernand ha dejado claro siempre es su apoyo a los partidos de izquierda. Y no solo a los partidos, sino también a las decisiones de estos, como es el caso de la Ley de amnistía, sobre la que también se ha pronunciado y ha defendido.

Una defensa que también hizo tiempo antes en relación a la sentencia del procés, considerada por la cómica "desproporcionada". "Me parece tremendamente injusto que se esté intentando plantear que esto es España versus Catalunya, cuando desconocemos en profundidad la materia y la raíz del problema. No se puede ser tan paleto de poner cabezas de turco para generar un discurso de odio del estilo “putos catalanes” porque hay gente de calidad, y de no calidad, en todos los sitios", dijo en un vídeo que se viralizó a través de redes sociales.

Hace apenas unos días, la joven ha vuelto a ser protagonista. En esta ocasión, por una publicación en X (antes Twitter) donde criticaba a Isabel Díaz Ayuso por la idea de traer a Madrid el Gran Premio de Fórmula 1. "Cuando no te den cita con tu médico, no puedas pagar el alquiler o te talen un árbol en Madrid, piensa que vas a tener un circuito de F1 y se te pasa", publicó en X irónicamente.

Pero la realidad es que Inés Hernand no solo ha cargado contra Ayuso y otros líderes del Partido Popular en los últimos años. La madrileña también ha cargado contra otras figuras como Pablo Motos, a quien tachó de "hombres blanco privilegiado con carencias afectivas".

