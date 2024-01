El rifirrafe de Inés Hernand y un 'ingobernable' José María García ante Mercedes Milá: "Cállate un poco ya"

Hubo que esperar hasta pasada la medianoche para que La 1 emitiera una nueva entrega de No sé de qué me hablas, el programa de entrevistas de Mercedes Milá. La culpa la tuvo el partido de octavos de final de Copa del Rey que disputaron el Atlético de Madrid y el Real Madrid.

El choque, que se alargó porque se tuvo que jugar prórroga para deshacer el empate, arrasó en audiencia con un 32% de cuota (40,8% en el tiempo extra) y casi cinco millones de espectadores. Todo un excelente chute de audiencia para que la cadena pública se afiance en el segundo puesto, por delante de Telecinco, en enero.

Al programa que Milá pilota junto a Inés Hernand acudieron la exfutbolista internacional Vero Boquete y el legendario José María García. Como era de esperar, el locutor se mostró completamente ingobernable. Tanto que la Milá tuvo que hacer malabares para contenerle, pues cuando ella le preguntaba, él se iba por las ramas contestando lo que quería.

"Esto no es la radio", advirtió la comunicadora catalana ante las locuciones de García, que hasta llegó a destripar el nombre de Boquete cuando no tocaba. "¿Sabes lo que te digo? Que la que me voy a ir soy yo porque no me dejas trabajar. Me estás interrumpiendo toda la noche", se quejó Mercedes Milá. Pero Supergarcía hizo caso omiso. Y hasta se atrevió a tirarle -con permiso de la presentadora- un vaso de agua por la cabeza.

El carácter "indómito" de García lo sufrió también Inés Hernand. La copresentadora del programa cortó al periodista cuando quería dar su versión sobre Rubiales porque ellas no "tenían información". "No, yo creo que tiene que hablar ella del caso de Rubiales. ¡Cállate un poco ya, José María, por el amor de Dios!", rogó Hernand. "Basta. Que hable ella", volvió a interrumpir ella intentando redirigir la entrevista.

El periodista, fiel a su polémico estilo que tenía en la radio, la mandó callar: "Señora letrada, silencio". García entonces argumentó que Rubiales ha sido un "trágico" presidente de la RFEF y que le tenían que haber "echado" por todos los escándalos que acumulaba y no por el polémico 'piquito' a Jenni Hermoso.

Fue entonces cuando Hernand cedió el turno de palabra a Boquete: "Cuenta desde el principio qué ha ocurrido en esa selección porque tú has sido capitana, has vivido la selección desde dentro, has estado con Quereda [el exseleccionador que humilló a las jugadoras durante 27 años] y actualmente sabemos que tienes un grupo de WhatsApp con todas las futbolistas de la selección".

Ante la actitud de José María García, chapó la reacción de Mercedes Milá e @InesRisotas. Ya no sirve mandar a callar a la "señora letrada" y la "directora", con ese tono misógino.



Enfrentando prejuicios machistas.

SERVICIO PÚBLICO el programa de hoy.#NoSéDeQuéMeHablas6 pic.twitter.com/FktaJE05Mm — El Chico Comenta (@ElChicoComenta) January 19, 2024

