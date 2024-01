La metedura de pata de los presentadores de TVE en las campanadas de Canarias que retrasó las uvas

Aunque las cadenas de televisión cuiden escrupulosamente cada detalle de las Campanadas porque es la retransmisión más importante del año, el directo suele jugar malas pasadas. La audiencia aún tiene en la retina el fallo de Canal Sur, cuando dejó a Andalucía sin poder comerse las uvas en 2014 al irse en publicidad en el momento menos oportuno.

Los espectadores con mayor experiencia recuerdan los despistes de Marisa Naranjo e Irma Soriano. La primera confundió los cuartos con las campanadas en 1989, y la segunda no escuchó bien los cuartos y entró a destiempo a las doce campanadas.

Pues bien, algo parecido les ocurrió este domingo, 31 de diciembre, a los encargados de dar la bienvenida al 2024 en Canarias. Roberto Herrera y Nia Correia, la ganadora de OT 2020, formaron tándem por segundo año consecutivo para la radiotelevisión pública.

Los presentadores hicieron el tradicional ritual de las doce uvas desde la localidad tinerfeña de Santa Úrsula, una hora después de que Ramón García, Ana Mena y Jenni Hermoso brindaran por el nuevo año desde la Puerta del Sol de Madrid.

A pesar de la dilatada experiencia que tienen - Roberto es el presentador que más veces ha dado las campanadas con un total de 22-, la emoción les jugó una mala pasada. Lo que ocurrió es que realizaron la cuenta atrás con un ligerísimo retraso, el preciso para entrar mal en las campanadas.

Las cuenta atrás las carga el diablo y ha provocado un despiste que ha hecho que entraran en la segunda campanada #Campanadas #Canaria pic.twitter.com/ZqNfxraHg5 — TVMASPI (@sebas_maspons) January 1, 2024

Tanto Herrera con Nia empezaron a contar los últimos segundos, sin percatarse del tiempo que les restaba. Cuando sonó la primera campanada, ellos aún no habían terminado la cuenta atrás, provocando el despiste generalizado en la audiencia. Eso sí, el rótulo sobreimpresionado sí marcó correctamente el momento exacto de cada uva al son de la campanada correspondiente.

El error de cálculo no tuvo la importancia de otros fallos garrafales en Campanadas, pero las redes sociales no tardaron en hacerse eco de él. Una usuaria de X (Twitter) compartió así el momento: "Que la han cagado en las Campanadas de La 1. Me meo". La metedura de pata se quedó en una mera anécdota que no empañó la celebración. "¡Feliz 2024 desde las islas Canarias!", dijeron simultáneamente levantando su copa.

