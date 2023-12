Jenni Hermoso: "Cuando me llamaron para presentar las Campanadas pensé que era una broma de alguien"

Si hay una gran protagonista en este 2023 esa no es otra que Jenni Hermoso. Campeona del mundo con la selección española el pasado 20 de agosto y considerada una de las mejores jugadoras del mundo, la delantera tuvo una gran repercusión mundial debido al polémico beso que le propinó el expresidente de la RFEF, Luis Rubiales.

Convertida en un icono de la lucha contra el machismo y el abuso de poder al denunciar aquella situación, la madrileña ha sido elegida por RTVE para presentar las Campanadas junto a Ramón García y Ana Mena y, al igual que Cristina Pedroche en Antena 3, lanzar un mensaje a los espectadores.

De momento poco se sabe ya que la jugadora guarda silencio, pero esta claro que tras convertirse en referente para millones de niñas, la campeona del mundo seguro que tiene un mensaje para todas ellas. "Hay días para prepararlo. En estos días hay reuniones porque yo soy nueva en esto y tengo que aprender", confiesa Hermoso a BLUPER. "Soy invitada especial. Ellos estarán desde el principio del programa y yo entraré en un cachito de la noche hasta dar las Campanadas", añade la madrileña, dando pistas sobre cuál será su papel.

Preguntada por lo que primero que se le vino a la cabeza cuando su agencia le llamó para informarle de que le habían hecho una propuesta de tal calibre, la delantera del Pachuca Femenil afirma que pensó que "era una broma de alguien. Fue algo inesperado. Obviamente me hizo mucha ilusión porque estar en la noche más especial del año en la Puerta del Sol en la televisión dando unas Campanadas es algo para no rechazarlo. No hay otra mejor manera de acabar el año. Se acabó el 2023 por fin".

¿Fue un sí rápido? "La intención y la ilusión estaba ahí, pero luego había mucho más cosas, qué tenía qué hacer, cómo iba a ir... Hay que mirar muchas cosas para ver si se acomodan a lo que tú sientas o piensas. Pero, vamos, es algo que no te imaginas de tu lista que vas a poder tachar".

En cuanto sus compañeros, Ramón García y Ana Mena, solo tiene buenas palabras. "Te van dando consejos, pero hasta que no esté en ese momento y te digan adelante, los nervios van a estar ahí. Sobre todo me han dicho que esté tranquila porque es una noche para disfrutarla", confiesa la futbolista, que explica que esa noche estará compañada por su hermano. "La otra parte de la familia estará en casa viéndome por la tele. No podemos separar tanto a la familia".

Las estrellas del fin de año

Pero Hermoso no será la única jugadora de la Selección Española que despida el año presentando unas Campanadas. Canal Sur también ha decidido elegir a Olga Carmona para despedir el año junto a Manu Sánchez, que reaparecerá en televisión después de que en abril le diagnosticaran un cáncer testicular.

"Pues me alegra porque al final lo importante es que hemos sido campeonas del mundo y eso tiene que sobrepasar todo lo que haya negativo. Es un hecho, un hito histórico lo que hemos conseguido en el deporte femenino y que estemos aquí Olga y yo es una valoración del deporte femenino", analiza Hermnoso.

Respecto al deseo que le pedirá a 2024, lo tiene claro. "El deseo más claro y más próximo son los Juegos Olímpicos. Luego lo demás que pueda soñar o pensar sabemos que el 99% de las cosas que uno piensa nunca pasan. Así que ojalá se nos dé bien el próximo partido y estemos en los JJOO".

¿Y jugar en un equipo español? "Ahora sigo teniendo contrato en México. Me queda todavía hasta verano y mi futuro más próximo inmediato es allí. Y allí estoy muy bien y muy feliz y por ahora es lo que quiero", comenta la joven, que en las últimas fechas se le había relacionado al Real Madrid.

