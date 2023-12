Risto Mejide no tiene dudas a la hora de calificar el vídeo viral de la reina Letizia como Gomaespuma

No hay dudas de que la reina Letizia es uno de los miembros de la Casa Real más populares entre las nuevas generaciones. La monarca consorte ha causado sensación al aparecer en un vídeo promocional de la Fundación Gomaespuma, que coincide con el estreno de Gomaespuma: el reencuentro, un original de Movistar Plus+ que ha reunido de nuevo a Guillermo Fesser y Juan Luis Cano ante los micrófonos. Por supuesto, la naturalidad de la reina Letizia se ha convertido en uno de los temas comentados de la semana.

Especialmente por un tono más distendido que el que tuvo el discurso del rey Felipe VI en la pasada Nochebuena, el cual fue mucho más institucional, dado que se trataba del jefe del Estado. La ‘espontaneidad’ y “desenfado” que ha mostrado la reina Letizia ha gustado mucho, especialmente porque se trata de la promoción de una acción benéfica que busca promover la educación entre las clases más desfavorecidas y en riesgo de exclusión social.

Al ser uno de los temas de la semana, Risto Mejide no ha dudado en abordarlo en Todo es mentira. Por supuesto, hubo debate tanto a favor como en contra de la espontaneidad de la reina Letizia, la cual fue analizada al máximo. El presentador no dudó en alabar a la esposa de Felipe VI, señalando que “ella tiene la llave de la monarquía de este país”. “Eso lo tengo clarísimo y mira que yo soy republicano convencido”, explica.

“Creo que, con todas las movidas que ha habido dentro de la Casa Real, ella da buena imagen, y además es comunicadora y se nota, 'se comunica encima', está todo el rato 'comunicándose', se le nota”, prosigue. Ahora bien, tras mostrar el vídeo con Gomaespuma, el publicista quiso también ser crítico con la otrora periodista de TVE. “Fíjate que en esta imagen yo la veo demasiado acostumbrada ya a dar discursos, habla ya como en un discurso oficial”, agregó.

Risto Mejide y José Manuel García-Margallo en 'Todo es mentira'.

Por supuesto, la reina consorte obtuvo el respaldo de parte de la mesa de debate. Ejemplo de ello fue José Manuel García-Margallo. El diputado del Parlamento Europeo dio una lanza a favor de la monarca. “Hay que tener en cuenta que lleva ya muchos años como princesa de Asturias y luego como Reina. Ha tenido que dar muchos discursos y ha tenido muchas apariciones”, expresó el político.

Mejide le respondió que él también ha “tenido que dar muchos discursos” y que él no había “perdido” su “frescura natural”. “No has perdido esa naturalidad, frescura, empatía, naturalidad... eso le falta un poco a ella”, argumentaba el también jurado de Got Talent. José Luis Ábalos también se puso de parte de la reina Letizia, señalando que “es una gran profesional de la comunicación y se le nota, se maneja muy bien”.

“Haciendo este tipo de cosas gana la monarquía, con la frescura, con otro tipo de formatos, porque en España somos más de este tipo de relaciones que de discursos más institucionales, formales”, añadía. Ahora bien, aunque todos alabaron el tono distendido de la reina, los políticos, dada su posición, no dudaron en optar por el jefe del Estado como la persona adecuada para dar el discurso de Nochebuena. Eso sí, Mejide, al no ser político, sí que consideró que la consorte podría relevar a su esposo en la labor institucional.

