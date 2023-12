Cristina Tárrega cree que le iría muy bien saber cuándo se va a morir y describe cómo quiere su funeral

Una Universidad de Dinamarca han desarrollado un modelo de Inteligencia Artificial que predice con un 78% de acierto si vamos a morir en los próximos 4 años. Y este tema se ha puesto sobre la mesa en el plató de TardeAR de este martes, donde han realizado una encuesta a ciudadanos anónimos para saber si desearían saber esta información.

Ya en la mesa donde se llevan a cabo las tertulias del magacín de Telecinco, le preguntaban a Javier Sardà si él querría saber si querría saber lo que detalla la IA, si va a morirse en los próximos cuatro años. “A mi edad ya, más o menos...”, bromeaba el comunicador, que el pasado abril cumplió 65 años. “Santa Teresa decía: muero porque no muero. Es decir, hay gente que la muerte… Me gustaría ser creyente de los más acérrimos, más que el Papa, y tener la esperanza de que después de la muerte hay una vida eterna”, sentenciaba el que fuese presentador de Crónicas Marcianas.

Ante esto, Ana Rosa Quintana, presentadora y productora de TardeAR, apuntaba que el Papa parece dispuesto a casar a parejas del mismo sexo. “Vamos a ver antes que van a casar por la iglesia a todo tipo de relaciones, pero las mujeres no van a poder dar misa”, se quejaba la de Usera. Esto sirvió para tantear en la mesa quiénes estaban casados y quienes no, y Vicky Martín Berrocal destacó su soltería. “Pero tú porque no quieres”, le lanzaba Ana Rosa. “Bueno, vale, venga, vamos a dejar tema para la segunda mesa”, bromeaba la diseñadora andaluza, quien suele ser muy activa en los debates del programa.

“A mí me vendría bien incluso saber cuando me voy a morir”, valoraba Cristina Tárrega. Entonces le corregían: el estudio dice si vas a morir en los próximos cuatro años, pero no ofrece una fecha exacta. “Si te vas a morir en los próximos cuatro años me hago el evento, no me hago el evento. Además, que quiero el del día del tanatorio un evento. Quiero música, quiero canapés, quiero fotos, quiero que la gente se divierta. Quiero el My Way de Nina Simone”, pedía la colaboradora, que admitía ser muy organizada. “Yo me ocupo, no te preocupes”, le tranquilizaba, entre risas, Ana Rosa Quintana, dando a entender que, a pesar de ser once años mayor que Cristina, morirá más tarde que ella.

