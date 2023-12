Telecinco desvela las claves de 'La batalla de los jueces', el especial de 'Got Talent' de esta Navidad

Mediaset ha desvelado todas sus propuestas para las próximas semanas, que vienen cargadas de especiales. En Telecinco, la programación de Navidad incluye galas musicales el 24 y el 31 de diciembre. Tras el mensaje de Navidad del Rey Felipe VI, Telecinco ofrecerá la gala Nochebuena contigo presentada por Christian Gálvez y Verónica Dulanto. Contará con las actuaciones de Ana Mena, Blas Cantó, Gloria Trevi, Ana Guerra, Omar Montes, Sergio Dalma, Edurne, Nil Moliner, Ruth Lorenzo, Blanca Paloma, Miguel Poveda, Conchita, Beret, Andy y Lucas, Pastora Soler, Antonio José, Marlon, Lérica, José Mercé, David DeMaría, Efecto Pasillo, Marc Seguí, Medina Azahara y Tamara, entre otros.

Nochevieja contigo reunirá en su cartel a Iñigo Quintero, Soraya, Rosa López, Azúcar Moreno, Manu Tenorio, Merche, Melody, Rebeca, La Guardia, Nyno Vargas, Lorena Gómez, Natalia, Maikel Delacalle, Samuraï, Rayden, Fabio, Yunke, Paula Cendejas, Sofía Martín, Malva, Raule y Charlie USG, entre otros artistas.

En estas fechas llegará a Telecinco también dos especiales navideños de A tu bola, nuevo concurso para toda la familia presentado por Lara Álvarez y Florentino Fernández donde tres celebrities rivalizarán entre sí en una apasionante competición de canicas en la que demostrarán su estrategia, habilidad y puntería jugando en trepidantes recorridos. Aunque ya ha comenzado a promocionarse, de momento no han desvelado la fecha de estreno.

Jesús Calleja y Marta Flich retransmitirán en directo las Campanadas de Fin de Año, espacio que llevará el título de La noche de los deseos. El Ayuntamiento de Sevilla, ciudad que en 2024 asumirá la capitalidad de la industria aeroespacial europea, será el escenario en el que Flich y Calleja -que en el nuevo año se convertirá en el primer español no astronauta en viajar al espacio y cuya aventura se plasmará en una nueva docuserie de Mediaset España y Prime Video- despedirán 2023 y darán la bienvenida a 2024.

Got Talent tendrá un especial llamado La batalla de los jueces. La competición no solo tendrá lugar sobre el escenario, sino también en la mesa del jurado. De los 106 artistas que han conseguido el codiciado Pase de Oro durante las nueve ediciones del programa, cada uno de los jueces -Edurne, Risto Mejide, Paula Echevarría y Florentino Fernández- ha elegido a tres candidatos y presentará la propuesta a sus compañeros para que voten por su favorita. En caso de no llegar a un acuerdo, será el juez capitán de cada equipo quien decida qué concursante se enfrentará al veredicto del público al final del programa para elegir al ganador.

TardeAR celebrará la Navidad con un corto en el que Ana Rosa Quintana, Manu Marlasca, Beatriz Archidona y los colaboradores de las mesas VIP y de Corazón felicitarán las fiestas a los espectadores. Vamos a ver ofrecerá la cobertura en directo del Sorteo de la Lotería de Navidad el 22 de diciembre, con un seguimiento exhaustivo de los premios y con información desde distintos puntos del país para recoger los testimonios de los agraciados en el sorteo. En su edición el 5 de enero, el programa pondrá el foco en los preparativos de las cabalgatas de Reyes. Y La mirada crítica abordará diversos aspectos relacionados con el consumo y los precios de los alimentos en estas fechas, las estafas al comprar Lotería de Navidad, el mercado negro de juguetes o la venta de animales como regalos navideños. Además, ofrecerá consejos sobre menús sanos y económicos.

En Fiesta, diversos chefs cocinarán varios platos navideños, acompañados de los colaboradores del programa y un peluquero se ofrecerá a hacer espectaculares cambios de imagen a distintas personas del público. El espacio acogerá también FiestaFest, un concurso en el que los colaboradores competirán con su voz para, a lo largo de dos tandas y una gran final, para alzarse con la victoria. Los especiales navideños de Socialité incluirán entrevistas a artistas y populares rostros del panorama nacional como Maldita Nerea, Melody, Juan ‘El Golosina’ o Toni Genil, entre otros contenidos.

En el séptimo arte, Telecinco vestirá de estreno su cartelera cinematográfica estas Navidades con el estreno en abierto del filme El rey de Zamunda, protagonizado por Eddie Murphy, y Top Gun: Maverick, protagonizado por Tom Cruise, que acompañará a otros títulos del mismo, como Noche y Día, Barry Seal y la emblemática Top Gun: Idolos del aire.

