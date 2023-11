La irónica reacción de Jorge Javier Vázquez tras ver quemar una fotografía suya en las protestas de Ferraz

La tensión en Ferraz no cesa, pese a que Pedro Sánchez fue investido presidente del Gobierno hace una semana. Cientos de manifestantes ultras siguen protestando contra la amnistía en la sede madrileña del PSOE. Después de los numerosos incidentes contra la prensa, ahora los violentos la han tomado con Jorge Javier Vázquez.

En las últimas horas, está corriendo un vídeo en la red social X, antes llamada Twitter, en el que se ve a un manifestante quemar una fotografía del todavía presentador de Mediaset España mientras se escucha, de fondo, el grito de "prensa española, manipuladora". Los hechos ocurrían en la noche de este miércoles, en la que, según Delegación del Gobierno, asistieron 800 personas a Ferraz.

El comunicador catalán, al que no le vemos en pantalla desde la cancelación de Cuentos Chinos el pasado mes de septiembre, no ha tardado en reaccionar. Y lo ha hecho como mejor sabe. Con ironía. "No eres nadie hasta que no queman una foto tuya en una manifestación. Que yo recuerde, lo hacen mucho con los reyes. Ergo, sigo siendo el Rey", ha escrito el de Badalona haciéndose eco del momento en cuestión.

[El comentario de Ana Rosa Quintana en 'TardeAR' sobre la fertilidad de los españoles: "El semen cada vez es peor"]

De esta forma, Jorge Javier hace referencia a que los violentos también han señalado al rey Felipe VI porque, según su criterio, no ha sido capaz de parar ese "golpe de estado" ejecutado por Pedro Sánchez, al amnistiar a los políticos del procès, como moneda de cambio para revalidar el cargo al frente del Ejecutivo.

Pese a que Vázquez no tiene programa en la parrilla de Telecinco, el presentador se encuentra muy activo en redes sociales, opinando sobre la actualidad política en nuestro país. Este mismo jueves, 'atizaba' a Alfonso Guerra después de su visita a El Hormiguero de Pablo Motos, al comentar que "hubiera sido el compañero ideal de los Kikos y Mila en Sálvame; una cuarta pata digna del Eje del Mal".

Y también celebró por todo lo alto - publicando una foto en bañador en la playa- la investidura del líder socialista. "Perro, hazme tuyo una vez más", dijo utilizando el apodo despectivo que se utiliza para nombrar a Sánchez. Sobre Feijóo, aseguró que "va a durar en el Congreso lo que Cuentos Chinos en Telecinco".

No eres nadie hasta que no queman una foto tuya en una manifestación. Que yo recuerde, lo hacen mucho con los reyes. Ergo, sigo siendo el Rey. https://t.co/Pz6pa9QM5u — Jorge Javier Vázquez (@jjaviervazquez) November 23, 2023

Sigue los temas que te interesan