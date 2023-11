Muere Sara Tavares, representante de Portugal en el Festival de Eurovisión de 1994, a los 45 años

Eurovisión se viste de luto. Sara Tavares, quien representó a Portugal en el Festival de la Canción de Eurovisión de 1994, ha muerto a los 45 años. La artista falleció el pasado domingo 19 de noviembre en el Hospital da Luz de Lisboa, víctima de un tumor cerebral, con el que llevaba lidiando desde 2009. En el certamen, quedó en octava posición con el tema Chamar a música.

La noticia fue confirmada por el Ministerio de Cultura portugués en redes sociales. “El Ministerio de Cultura lamenta la muerte de Sara Tavares, cantante y compositora. Irrumpió en la escena pública desde muy joven, con una fuerza única en su voz, que enseguida se hizo en un lugar notable como autora de canciones. En su música, había una mezcla de influencias caboverdianas y del soul, que fueron buena prueba de diversidad y apertura y que dio oxígeno a nuestro ámbito cultural”, lamentaba la institución en su cuenta oficial de X (antes Twitter).

Se trata de una de las figuras más reconocidas de la música portuguesa. Nació el 1 de febrero de 1978 en la capital lusa. Hija de inmigrantes procedentes de Cabo Verde, quienes se asentaron en el municipio de Almada en los años 70. Su fama vino en 1993, cuando ganó la versión portuguesa del concurso Lluvia de estrellas, imitando a Whitney Houston y su icónico tema One Moment in Time.

[Muere a los 80 años el cantante italiano Toto Cutugno, ganador del Festival de Eurovisión de 1990]

En el mismo 1993, Tavares ganó el Festival da Canção con el tema Chamar a música, con el que se clasificaba para participar en el Festival de Eurovisión de 1994, con sólo 16 años. Celebrado en Dublín, quedó en octava posición en un año de fuerte competencia en el que Irlanda volvía a ganar con la canción Rock ‘n’ Roll Kids de Paul Harrington & Charlie McGettigan.

Nota de Pesar - Sara Tavares pic.twitter.com/tH7jntD4xx — Cultura PT (@cultura_pt) November 19, 2023

El éxito de Chamar a música le permitió lanzar su primer EP, Sara Tavares & Shout, en 1996, en el que mezclaba influencias de la música portuguesa y de la caboverdiana con géneros como el soul, el góspel o el funk. En 1999, publicó su primer álbum de estudio, Mi Ma Bô. Posteriormente, lanzó otros cuatro discos, siendo Fitxadu, producido en 2017, el último. Su música destacó por combinar el portugués con el dialecto criollo; además de cantar también en inglés. En 2018, optó a un Latin Grammy.

En Portugal, muy famosa fue su versión al portugués de God Help the Outcasts, de la película de animación El jorobado de Notre Dame, de la factoría Disney. Entre sus influencias, estuvieron nombres como los de Donny Hathaway, Stevie Wonder, Tina Turner y Aretha Franklin. Asimismo, apoyaba a grupos lusos con raíces africanas, así como llevar los ritmos africanos a la música comercial portuguesa.

Sigue los temas que te interesan