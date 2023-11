Wyoming, sobre la estafa que usa su imagen: “Parece que he invertido en caretas y armas para atracar bancos”

Tal como se anunció este jueves en El Hormiguero, con la visita de Gloria Serra, Equipo de investigación se adentró este viernes en las estafas que utilizan fotografías de famosos y se hacen pasar por medios de comunicación para captar incautos. La mecánica suele ser la misma: afirman que una celebridad explicó en un programa de televisión de sus inversiones en criptomonedas, y que gracias a eso han multiplicado sus ingresos.

Y así, el programa ha hablado con varios de los afectados, entre los que se encuentra El Gran Wyoming, presentador de El Intermedio. “El titular ya es asombroso: informe especial. La última inversión del Gran Wyoming asombra a los expertos y aterroriza a los grandes barcos. O sea, parece que he invertido en caretas y en armas de repetición para atracar bancos”, valoraba el comunicador.

“Aquí explico cómo hacerse rico sin más. En fin, de hecho estoy aquí, en vez de estar en las Bahamas, que es donde estaría si todo esto fuera cierto”, reflexionaba con su acidez habitual.

A Wyoming le preocupa ese uso ilícito de su imagen “en la medida que mucha gente puede picar”. “Esta gente utiliza cabeceras de periódicos, diario El Mundo, diario tal, o sea, el formato, y dices: coño”. En su caso, se enteró de este fraude porque él mismo lo vio, y porque otros amigos le informaron a través de mensajes al móvil.

Otro de los famosos afectados que ha hablado para el programa de laSexta es Alberto Chicote. En su caso, se usa su imagen saliendo detenido, y una redactora le comenta que ha visto una foto así. “¿Solo has visto una?”, preguntaba incrédulo el chef. “Pues hay no sé cuántas. Salgo detenido por no sé cuántos cuerpos de policías, nacionales y extranjeros. Por hombres, por mujeres, por aduanas. Es tan burdo el montaje que pensé que no le iba a dar veracidad nadie, hasta que te escriben preguntando si es verdad”, lamenta el conductor de Pesadilla en la cocina.

La imagen de Iñaki López, por su parte, se usa como si a él Fernando Alonso le hubiese confesado su secreto para ser millonario en uno de sus programas de televisión. “Esto me salió a mí, curiosamente, en la página de un diario conocido, serio, de noticias. Y entre noticia y noticia vi mi foto junto a la de Fernando Alonso y me llamó la atención y quise ver qué es lo que ponía”, relata, puntualiando que todo es “una sarta de mentiras”. Lo llamativo del caso es que él jamás ha entrevistado al piloto. “Nada me hubiera gustado más que poder haber entrevistado a Fernando Alonso”, señala el comunicador, que cuando lo vio “al principio me río un poco, pero luego es verdad que caigo lo serio que puede ser el que alguien se tome en serio esta noticia y me preocupa que alguien viendo mi foto y la de Fernando Alonso caigan esta estafa”. “La verdad es que estoy bastante indignado”, finalizaba.

