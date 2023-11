María Jesús Ruiz deja plantado a ‘Fiesta’ tras investigar irregularidades en su tienda de ropa

La pasada semana, María Jesús Ruiz colaboró en Fiesta, como es habitual, y allí demostró que, a pesar de trabajar en Telecinco, no conoce sus formatos ni sus personajes más populares. Este domingo, sin embargo, la que fuese Miss España no ha aparecido en el programa que presenta Emma García, y por propia voluntad.

Y es que el formato producido por Unicorn Content ha llevado a cabo un reportaje en el que investigan el negocio de ropa de la modelo, y anunciaron que habían “descubierto cosas que han llamado mucho la atención”. En concreto, que habían recibido llamadas y mensajes de clientas de su tienda, que aseguraban que Ruiz vendería ropa de bajo coste y que hacía pasar por marcas de lujo.

Desde el magacín se habríam puesto en contacto con la colaboradora para avisarle y que, en el plató, pudiese explicarse y dar su versión. Ruiz, sin embargo, prefirió no acudir al programa. “María Jesús iba a venir y ha dicho que no. Estaba al tanto de este contenido, de esta investigación, la directora se lo ha contado todo y después de decírselo ha dicho que no viene”, anunciaba Emma García, que echaba un capote a su compañera. “Está en su derecho”, defendía, y confiando en que la modelo “hablará con nosotros. Vamos a exponer toda nuestra investigación y tendrá mucho que decir”.

Y si Mahoma no va la montaña, la montaña va a Mahona. Por eso, el equipo se trasladó hasta Andújar, la localidad donde vive María Jesús, para intentar hablar con ella, sin éxito. También se hicieron eco de cómo la que fuese ganadora de GH DÚO compartió un comunicado en Instagram en el que su pareja, Curro, “rechaza las informaciones aparecidas hoy sobre nuestra empresa, y asegura su compromiso con la satisfacción de sus clientes”. Además, aseguran que tiene “una trayectoria de éxito en el mercado, desea expresar su desacuerdo y rechazo ante las informaciones publicadas en el día de hoy en algún medio de comunicación, en relación a nuestro negocio”.

En el mismo escrito hablaban del compromiso que tiene el negocio para “ofrecer productos de calidad y un excelente servicio, y cualquier problema que nuestros clientes puedan experimentar es tratado con la máxima prioridad y diligencia” y que “la satisfacción de nuestros clientes es nuestra principal preocupación y haremos todo lo posible para garantizarla”.

Hay que recordar que no es la primera vez que Telecinco pone en duda el negocio de ropa de María Jesús Ruiz. Hace poco más de un año, en Sálvame, hablaron con clientes que no recibían sus pedidos de varios cientos de euros, o que eran obligados a utilizar Bizum como método de pago, pues la tienda online no dispone de pasarela de pago virtual. María Jesús Ruiz accedió entonces a hablar con el programa para aclarar la situación. Explicó que llevaban tres años entonces y que estaban en constante aprendizaje por ser “autodidactas” y veía como algo “obvio” que hubiese algún cliente descontento.

