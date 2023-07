El novio de María Jesús Ruiz llama a ‘Así es la vida’ tras insinuarse una infidelidad: “Siento asco”

El programa Así es la vida ha anunciando esta tarde una bomba. Y es que avanzaban que una persona muy famosa podría romper su compromiso matrimonial por una deslealtad de su pareja. En el tramo final del formato que presenta Sandra Barneda se desveló que se trataría de María Jesús Ruiz, quien mantiene desde hace años una relación con un jienense llamado Curro de profesión community manager. Un romance del que ya se habló en el pasado en muchas ocasiones en Sálvame.

El programa de Telecinco ha asegurado tener en su poder unos mensajes de Curro con una chica, en los que se habrían intercambiado audios y fotos que no han emitido. En la conversación, él primero aseguraba respetar a su pareja, pero luego le pedía al a chica fotografías o pruebas que demostrasen que es real.

En uno de los chats, la mujer, de la que no ha trascendido la identidad, le proponía hacer una videollamada, pero Curro le decía que solo podría verla, porque “la cámara no la puedo poner” ya que había “ropa tendida”. También se aseguró que habrían quedado en verse en Valencia, donde dormirían juntos en un hotel.

La colaboradora de Así es la vida Raquel Arias intentó entonces ponerse en directo con María Jesús Ruiz, pero a su teléfono no respondió la que fuese Miss España, sino el propio Curro, que se mostraba muy molesto, pero manteniendo un tono educado en todo momento.

“Un rotundo no, y rotundamente, os están mintiendo”, decía el andaluz al hablar con Sandra Barneda, añadiendo que está muy tranquilo junto a María Jesús, que estaría a su lado. “Yo decía que sentía rubor interno...” afirmaba la presentadora, y Curro dijo que él también, “rubor y asco. He accedido a entrar en directo. Yo nunca lo he hecho y nunca lo voy a repetir, pero me parece que yo debería desmentirlo totalmente”, contaba el aludido, que asegura que él tiene acceso al móvil de María Jesús y la modelo del suyo porque tienen “total transparencia” en su relación. “Ni yo le escrito a nadie y nadie me ha escrito a mí”, insistía.

Sandra Barneda explicaba entonces que el programa se había intentado poner en contacto con María Jesús, y Curro lamentó que no lo hubiesen hecho directamente con él y que le hubiesen mandado todo eso de lo que estaban hablando. “El programa te va a mandar toda la documentación para que tú la tengas y puedes valorar todo lo que está ocurriendo”, aseguraba Sandra Barneda, y Curro agradecía el gesto y afirmaba que le gustaría “tomar acciones legales contra otra persona que os ha mentido a vosotros”.

“Como decía, siento rubor interno. Gracias por desmentirlo, y como soy pro, amor, pues espero que vuestro amor siga y la boda continúe”, continuaba la presentadora. Antes de despedirse, y agradeciendo el respeto con el que le habían tratado, desveló que se casarían “entre septiembre y diciembre y ya lo sabréis”.

