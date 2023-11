Susto en 'Got Talent' tras la caída de un acróbata durante una prueba mortal: "He perdido el agarre"

Esta pasada noche del sábado 11 de noviembre, Got Talent se ha convertido en una auténtica pista de circo. Tres fueron las actuaciones de acróbatas con las que los aspirantes buscaban pasar a la gran final. Aunque dos de ellas salieron bien, hubo una tercera que provocó un auténtico susto tanto entre los miembros del jurado como entre el público, dado que hubo un fallo que hizo caer al artista circense.

Luca Flores, un adolescente de 17 años procedente de Estados Unidos, quiso mostrar su nuevo número circense. Entrenándose para hacer auténticas piruetas en el aire con cuerdas desde los ocho años, ha ganado varios premios en su país. El joven se subió a la soga y así mostrar el número, con el que llevaba entrenando desde los 14 años. Él mismo ya lo advertía, tan sólo un fallo y todo el número se iría abajo. “Voy a hacer un movimiento en el que llevo trabajando desde hace tres años. Si cometo un error, no habrá valido para nada”, confesaba antes de subirse al escenario.

Flores, quien a pesar de su origen latino habló en inglés durante la actuación, realizó una serie de movimientos en el aire muy elegantes, en el que la soga parecía emular a una barra, dado que el adolescente daba vueltas ante una cuera que estaba muy bien sujeta. Sin embargo, fue tras intentar un triple giro mortal cuando Flores perdió el control de la soga y cayó al vacío, provocando que hubiera gritos entre el público.

Por supuesto, la caída estuvo amortiguada, dado que el joven pudo ir agarrándose a la cuerda conforme iba cayendo; además de contar con colchas de seguridad para evitar una desgracia. Flores, a pesar del error, intentó remontar el número, ofreciendo más piruetas con gráciles movimientos, que lograron que el público se calmase. A pesar del error, tanto público como jurado aplaudieron al acabar el número. Aunque consiguió el visto bueno de los asistentes a la audición, pudo verse a Flores con un semblante serio.

Luca Flores en 'Got Talent'.

“He perdido el agarre por un momento”, se justificaba cuando Risto Mejide le preguntó qué había pasado. Aunque se mostró comprensivo con el muchacho, el presentador de Todo es mentira le dio un no, al considerar ese error como imperdonable. “Es una pena, porque el número te estaba saliendo bastante bien. Es una pena cuando lo vemos, porque muchas veces no nos damos cuenta, porque no somos expertos. Pero si hay un fallo que neófito ha visto, es que es un error muy grande. Así que te tengo que dar un no, lo siento”, dijo Mejide.

A pesar de la negativa de Mejide, tanto Paula Echevarría como Edurne y Florentino Fernández le quisieron dar una oportunidad y le dieron su sí, pudiendo así optar al pase a la final. No fue el único de los acróbatas que sólo obtuvieron tres síes en su prueba. Danylo y Karolina, padre e hija, hicieron un número vibrante que no emocionó a Mejide, llevándose su no también. Solamente el dúo Hoop Tándem, formado por una profesora y una alumna, logró el apoyo unánime del jurado, gracias a un número que combinaba ejercicios de contorsionismo con acrobacias.

