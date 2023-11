Natalia Jiménez habla en 'Fiesta' sobre el documental que prepara: "Sabrán por qué de tantos años de ausencia"

Natalia Jiménez, vocalista de La Quinta Estación, se ha sentado por primera vez en el plató de Fiesta. La cantante madrileña, radicada desde hace varios años en México, acudía para hablar de la celebración de su 20 aniversario sobre los escenarios, con el que ha aprovechado para sacar un nuevo álbum antológico de grandes éxitos. Además, ha hablado de los problemas que ha vivido estos últimos años y del conflicto que tuvo con el grupo Cinco Estaciones, que acudió anteriormente al programa de Emma García.

Jiménez, con un marcado acento mexicano, reconocía que no pisaba suelo español desde 2020. “Ya sé, ya sé. Pero no he podido venir antes”, compartía. La artista se mostraba abierta a hablar tanto de sus 20 años sobre los escenarios; así como los problemas personales que ha vivido. Además, se ha atrevido a cantar a capella uno de sus temas, El sol no regresa; así como ha versionado a Rocío Dúrcal, al cantar el icónico La gata bajo la lluvia.

“Soy muy feliz de poder reencontrarme con mi público de España, así como también con el público procedente de otros países que ahora residen acá”, confesaba, visiblemente emocionada. Una de las colaboradoras compartía que veía a la cantante bastante sensible. “Sí, no saben lo que me ha costado estar acá. Han sido muchísimos años los que he querido volver a España y hacer conciertos aquí. Son muchas cosas las que me emocionan”, confesaba.

Jiménez compartía también que ha vivido momentos en los que ha perdido la ilusión y llegó a plantearse abandonar la música. “Sí, lo he pensado a lo largo de estos años. Durante un tiempo, yo estuve en una situación en la que no podía salir. Esto se verá en un documental que estamos preparando y que se verá el año que viene”, declaró. Cuando Emma García le preguntó si podía dar algún adelanto, la cantante evitó hacer una referencia directa a su tormentoso divorcio con el productor Daniel Trueba.

“Voy a contar la historia de por qué no se me ha visto tanto España. También de por qué, inclusive en el propio México, tuve una época muy larga en la que no me vieron. Mucha gente se preguntaba qué había sido de mí, porque yo venía de un éxito muy grande con mi banda y, de repente, desaparecí. Todo esto lo voy a contar en el documental. Gracias a Dios, pude salir de eso”, confesaba ante la atenta mirada de Emma García y el resto de colaboradores.

Para la artista, fue el nacimiento de su hija lo que le hizo despertar. “Fue tras tener a mi hija cuando salí de ese trance en el que estaba metida y pude salir de esa situación. He podido volver a México, hacer la música que me gusta, regresar también a España. Volver a mi tierra es lo que me tiene tan contenta”, dijo, logrando el aplauso del público. La presentadora vasca quiso saber qué fue, aparte del amor de su hija y de sus seres queridos, lo que hizo que pudiera salir de ese infierno personal.

“No ha sido fácil estar en esa situación, especialmente cuando eres una figura pública. Lo más difícil fue aceptarlo delante de los demás. A lo mejor me encontraba con gente que me decía que lo que estaba haciendo no estaba bien o que estaba con una persona equivocada. Pero, a veces, estás en una situación en la que sientes que no tienes salida”, detalló, señalando que fue leer el libro de Mónica Vicente, Tienes un Ferrari en el garaje, lo que le hizo salir adelante. “Fue tener a mi hija y leer ese libro lo que me hizo darme cuenta de lo que vivía”, agregaba.

“Me merecía la oportunidad de salir adelante y tener una vida mejor. Tanto para mí como para mi hija. Y eso, por supuesto, era no renunciar a la música. Yo comencé cantando en el metro de Bilbao, aquí en Madrid. Tocaba en Malasaña en diciembre. La música es mi vocación. Yo no nací para estar encerrada en mi casa. Pude cambiar mi destino y seguir haciendo lo que he soñado siempre”, explicaba.

Natalia Jiménez revelaba también cómo estaba la batalla judicial que había librado con sus antiguos compañeros de La Quinta Estación que habían formado Cinco Estaciones. “Tuvimos que hacer el recurso legal. Sí, el nombre de La Quinta Estación es mío y de Ángel [Reyero] tanto aquí en España como en México y Estados Unidos. Ahora, tan acabada está la cosa que Cinco Estaciones se han separado”, revelaba la artista. “Ellos intentaron pedir el nombre de La Quinta Estación, ahí vino la mala fe. Pero bueno, todo está resuelto”, añadía, recordando que será el año que viene cuando venga de gira a España.

