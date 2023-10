El gran momento vital de Natalia Jiménez: "En México vives súper bien, pero no hay que enseñar el Cartier"

La artista Natalia Jiménez (41 años) es consciente de que es una afortunada que no se puede quejar. La vida, pese a sus carambolas y vaivenes, la ha tratado bien. Se dedica a su gran pasión, la música, donde arrasa sin rival. Y en el plano personal, está feliz con su faceta de madre y profundamente enamorada de su razón de amor, Arnold Hemkes.

Ese excelso momento se percibe nada más hablar con ella por teléfono. Su voz transpira paz, amor y felicidad. También su risa, chispeante. En plena promoción de su gira musical, Antología 20 años Tour, y tras sacar su último single, El pobre -no esconde que en él hay tintes autobiográficos y que le canta al cucaracho, al más puro estilo Paquita la del Barrio (76)-, Natalia hace balance con EL ESPAÑOL de su vida, a caballo entre México y Miami.

¿Qué balance hace de estos 20 años de carrera?

Es un balance súper bueno. La verdad es que estoy muy contenta de estos 20 años. He tenido el sabor del éxito y el sabor de después del éxito. Y del éxito otra vez. He tenido de todo (risas).

La cantante Natalia Jiménez en una imagen promocional cedida a EL ESPAÑOL. Gtres

Con Antología 20 años Tour tiene una larga lista de conciertos por España. Su última canción, El pobre, es un canto al amor y al desamor.

Esa canción surge de una forma muy curiosa. Ese día tenía una sesión para componer. Había quedado por Zoom con el productor. Así, en cuanto arrancó la sesión les dije que teníamos que hacer algo súper divertido. Una canción rápida, que cuando la gente la escuche se prendan y se pongan locos. Cuando arrancamos, nos empezamos a reír de las cosas que decíamos. Hicimos una canción tirándole al cucaracho, como decimos en México.

Cantarle al ex, al desamor, al desgarro ya lo han hecho otras grandes, como Shakira y Paquita la del Barrio.

Sí, lo que pasa es que Paquita le tira a varios (risas). Lo de ella, aparte, es que no sabemos quiénes son. Esa es la diferencia. Con El pobre tengo que decir que tiré de repertorio para poder escribirla. Me quedó una canción muy divertida y a la gente le ha encantado. Cada vez que la tocamos en vivo a la gente le encanta.

¿Tiene tintes autobiográficos?

Sí, sí, claro. Como Paquita. (Risas).

¿En qué momento vital se encuentra ahora mismo Natalia Jiménez?

Estoy en un súper momento, estoy muy contenta. Muy feliz, porque conseguí lo que estaba buscando. Estoy muy tranquila. Poder vivir entre dos países, poder mantenerlo no es fácil y puedo estar yendo y viniendo. Voy y vengo de México a Miami para poder ver a mi hija. Estoy trabajando muchísimo. Me está yendo súper bien, estoy muy contenta por el momento personal en el que estoy. Súper tranquila y realizada. Estoy haciendo lo que siempre quise hacer: cantar música regional.

Y con gran éxito...

Me siento muy contenta. La gira ha sido un exitazo y hemos visitado países que hacía tiempo que no veía. ¡Los lugares llenos! Estoy muy contenta, muy feliz.

No sólo en la música ha triunfado. La televisión también es un medio que conoce.

Me encanta La Voz. Yo estaría feliz de volver. Yo he estado en La Voz varias veces, en Estados Unidos, acá en Colombia y en México.

Natalia Jiménez en una fotografía tomada durante la grabación de su último éxito, 'El pobre'. Cedida a EL ESPAÑOL

¿Cuál diría que es el secreto del éxito?

No lo sé... A ver, el secreto del éxito es no creerte que va a ser para siempre. Eso lo he vivido. No hay que creérselo y disfrutarlo mientras está sucediendo y trabajar al máximo. Nada nunca es para siempre. Ese es el secreto. Y trabajar mucho. Cuando salen cosas y trabajas, no hay que quejarse. Hay que decir sí a todo. Porque no sabes cuándo te van a dejar de llamar y tienes que buscar debajo de las piedras.

Usted siempre ha sabido separar muy bien su carrera de la vida personal. ¿Cómo lleva convertirse en noticia en la crónica social?

Yo lo llevo muy bien. Además, yo he sido siempre súper honesta con los medios. Cuando pasan cosas en mi vida personal, pues yo lo cuento. No tengo problema. Pues sí, me divorcié y salí corriendo de la boda. Y ahora tengo pareja y estoy muy contenta y te lo digo y no pasa nada. Siempre he sido muy abierta y muy transparente en ese sentido: ¡al final eres artista! No vas a poder ocultar nada.

Y si le pregunto aquello que cantaba José Luis Perales: ¿y quién es él y qué lugar se enamoró de usted?

Y a qué dedica el tiempo libre. A trabajar. (Risas). Yo lo conocí en México. Él es de Guadalajara, México. Se llama Arnold Hemkes.

Tengo que preguntarle por su último divorcio. Se publicaron cosas un tanto desagradables. ¿Ya está en buenos términos con Daniel Trueba?

Está todo bien. Sí, eso ya pasó. Yo ya firmé mi divorcio en 2021. Ya está la situación muchísimo más estable. Ya puedo viajar con ella -su hija- a México. Ya estamos súper bien ya todos. Es verdad que podríamos estar mucho mejor, pero, bueno, hay quien no quiere...

Ambas partes han de poner de su parte, ¿no?

Exacto. Siempre hay quien tiene que ceder, siempre hay que ceder. Pero yo soy muy positiva y ya se verá.

¿A su hija, Alessandra, le gusta la música? ¿Querría seguir sus pasos?

No, no. Mi hija es feliz como está. Es como era yo cuando era chiquitita. Es mi clon, es como hippie, le gustan las plantas, las flores, los bichos... Ella pasa completamente de la música. Sólo la escucha para bailar. De repente, se encierra en el cuarto, la escucho cantar, abro la puerta y se calla. (Risas). Ella no sabe que tengo una camarita instalada en su cuarto y la veo.

Natalia Jiménez en una imagen en blanco y negro. Cedida a EL ESPAÑOL

Usted conoce México. Miguel Bosé ha sufrido un atraco en su casa. ¿Ha podido hablar con él?

Sí, lo conozco de trabajar con él, no de amigo. Pero yo igual le escribí por Instagram para que supiera que podía contar conmigo si necesitaba algo allá, en México.

¿Le ha pasado algo parecido?

No, nunca. Desde que llegué a México, yo, con veintitantos años, yo siempre he manejado un perfil muy bajo. Así es como me gusta vivir a mí. Sin la casa grande, en el barrio fino... Yo pienso que hay lugares en los que se puede hacer, como acá en Miami. Yo vivo en un apartamento muy normal. Como paso más tiempo viajando, prefiero invertir en las cosas que más me importan. Y el dinero que tengo prefiero guardarlo para hacerme una súper vacaciones con mi hija.

Las casas son cosas materiales y no se le debería dar demasiada importancia...

Especialmente, no es un estilo de vida compatible con el mío. Me imagino que Miguel está acostumbrado a ese estilo de vida. En Madrid también. En México hay que tener seguridad y gente que te sigue todo el día. Aunque tenga seguridad, seguro que ha sido un evento súper desagradable y yo lo siento mucho. Espero que, sobre todo, tenga más ojo con ese tipo de cosas. A veces te confías. En Ciudad de México se vive muy a gusto. Si le coges el punto, acabas viviendo súper bien y se te va la olla. Y vas enseñando el Cartier y no se debe.

¿Qué le queda por hacer a Natalia Jiménez? ¿Se atrevería a innovar con algo como un Supervivientes de repente?

No. En un reality no me veo. Y si fuera de mi vida, pues tampoco. Mi vida es bastante como la vuestra, muy normal. Tengo una vida sencilla. Me gusta montar en moto, estar con mi hija. No hago nada extraordinario. Lo que sí me gustaría hacer, que tengo como el plan de hacerlo en un plano cercano, es hacer un disco de canciones de los grandes de España. De Rocío Jurado, Rocío Dúrcal...

¡Qué maravilla!

Sí, sí, tengo muchas ganas porque siento que ya he alcanzado la madurez vocal para hacerlo.

