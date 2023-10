DAZN se hace con los derechos de la Fórmula 1 en España hasta 2026: ¿qué pasará con Antonio Lobato?

Este lunes se supo que DAZN se hizo con los derechos de emisión en exclusiva en España de la Fórmula 1 durante las próximas tres temporadas, después de llegar a un acuerdo hasta 2026 con el que la plataforma de streaming de deporte asume la producción de la competición, cuyos derechos ya poseía.

Con este acuerdo, DAZN se asegura la emisión en exclusiva en territorio español de la Fórmula 1. Fuentes de la plataforma indican a Europa Press que están en negociaciones con Telefónica para que Movistar+ pueda emitir las carreras en el ciclo 2024-2026. Otras compañías, como Orange, MásMóvil y Avatel ya comercializan planes que incluyen, a partir de 2024, la F1.

"El acuerdo es una gran noticia para los aficionados, que podrán seguir disfrutando en DAZN de todos los entrenamientos libres, clasificaciones, sprint y carreras de todos los Grandes Premios", señala la plataforma mediante un comunicado, que ampliará su oferta, en la que ya se encuentran cinco partidos de LaLiga, la Liga F íntegra, la Premier League y la Champions femenina, entre otras competiciones.

Sobre este asunto, Antonio Lobato habló en los micrófonos de El partidazo de Juanma Castaño en la COPE. La voz de la Fórmula 1 en la televisión de nuestro país puntualizó que "puede parecer que todo sigue igual, pero hay un cambio sustancial. Los derechos de la F1 desde 2014 hasta este año eran de Telefónica. La diferencia es que, a partir de ahora, los derechos van a la OTT de DAZN".

"Es un cambio de empresa y evidentemente, la decisión editorial y de producción cambiará con el nuevo dueño". Lobato también explicó a los oyentes de la emisora episcopal que la Fórmula 1 podría seguir viéndose a través de Movistar Plus+, tal y como apuntaba la información de la agencia. "Se tendrán que sentar ahora a negociar porque no sólo está la Fórmula 1. También las motos, la Premier...".

Pero lo más importante es que Antonio Lobato anunció que queda libre, pero que su deseo es continuar narrando la Fórmula 1. "Cuando termine Abu Dhabi quedo libre porque yo tengo contrato con Movistar+ y si DAZN me ofrece un proyecto que me pueda interesar y que me apetezca, podemos hablar". Eso sí, "nunca haría las 24 carreras desde el circuito pero echo en falta ir a algunos Grandes Premios más".

