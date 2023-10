"¿Amnistía? Qué asco de pregunta": La 'Generación Leonor' pasa palabra en el reportaje de RTVE Play

La princesa Leonor pertenece a la generación Z, la que no conoció el mundo sin internet, la más concienciada con el cambio climático y la igualdad, y también la más diversa por su orientación sexual. También es una generación que desconfía de la política y que, a menudo, no se siente escuchada.

Las vidas de Mateo, Juan Diego, Rut, Ricard y Alba transcurren paralelas a la de la heredera al trono de España. Nacieron en 2005, como ella, aunque no han tenido el mismo foco mediático en su 18º cumpleaños. Leonor ha jurado este martes la Constitución en un acto solemne y televisado en el Congreso de los Diputados con motivo de su mayoría de edad.

Mateo ha empezado este año la universidad, pero ya sueña con volver a su pueblo para ser profesor de instituto. Sus gustos poco tienen que ver con los Ricard, un tiktoker e instagramer de Barcelona que está viendo cómo las redes sociales pueden ser un modo de vida. La disciplina y el esfuerzo son las palabras más repetidas por Rut: nadadora, árbitra y estudiante de un doble grado. Alba estudia una FP, quiere independizarse con su pareja y habla sin tapujos del bullying que sufrió durante su etapa escolar. Juan Diego compagina el trabajo con sus estudios en desarrollo de videojuegos. Llegó a Madrid desde Venezuela y tiene el corazón dividido entre sus dos patrias.

Todos ellos han participado en el documental de RTVE Play, Generación Leonor, que ya se puede ver en la plataforma de streaming de la radiotelevisión pública, y donde han respondido sin filtros a diversas preguntas: ¿Qué les preocupa? ¿Quiénes son sus ídolos? ¿Sienten interés por la política? ¿En qué ha cambiado su forma de relacionarse? ¿Y de informarse? ¿Cómo ven su futuro?

"¿Amnistía?", es otra de las preguntas. "¿Podemos cambiar de tema?", responde Mateo. "No, es que no. La verdad es que no la quiero liar. Qué asco de estas preguntas. No me gustan nada", comenta Ricard. "¿Qué quieren liberar presos o algo así? ¿No? ¿Sí?", se pregunta Alba.

Los jóvenes también han explicado qué saben de la monarquía. "Es una institución que a pesar de estar anticuada, bastante anticuada, creo que nos debe representar a los españoles", comenta Mateo. "Para mí es algo que aún no entiendo el uso que se la da", dice Ricard. "He escuchado hablar de la princesa Leonor", añade Juan Diego. "Sale mucho en las noticias", aclara Rut

"¿Te irías de cañas con ellas, quizás?", pregunta la redactora del equipo de vídeo digital de RTVE Noticias. "La pregunta es: ¿ella se iría de cañas conmigo? Más que si yo me iría con ella. Yo, por supuesto", dice entre risas Mateo.

