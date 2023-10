‘La que se avecina’ menciona de forma explícita el fin de ‘Aquí no hay quien viva’ en su nueva promo

Este lunes se terminaba de emitir en Telecinco la temporada número 13 de La que se avecina, que se ha despedido con datos bastantes humildes. La ficción de los hermanos Caballero anotó este 30 de octubre un 9% de share y 823.000 fieles, y la temporada se ha quedado por debajo del doble dígito; de hecho, solo uno de sus episodios superó la barrera psicológica del 10% de share.

Y justo un día después, Amazon Prime Video ha puesto fecha al estreno de su temporada número 14. Así, llegará a la plataforma de pago el 10 de noviembre, un año después de la tanda de episodios que Mediaset acaba de ofrecer en abierto. Para la ocasión, han desvelado un tráiler donde se ven algunas de las tramas que se disfrutarán a partir del próximo vienres.

Uno de los momentos más llamativos de este avance es la mención explícita a la icónica serie Aquí no hay quien viva, que plantó el germen para la actual La que se avecina. “¿Tú no viste el final de Aquí no hay quien viva? Al final se tenían que irse del edificio?”, pregunta Greta, a quien ahora interpreta Rocío Marín. “No, no, pero eso es porque se iban a Telecinco”, le responde Berta, el personaje de Nathalie Seseña.

Otra de las tramas que se han visto en el tráiler tiene a Amador de protagonista. El personaje de Pablo Chiapella descubre qué es lo que le ocurre a su atípico cerebro. Greta compagina sus labores de presidenta con su matrimonio y el cuidado de su hija adolescente, a la que insta a salir más y a emborracharse. Los Recio estrenan pescadería, y se ve el regreso de Yoli, el personaje que interpreta la actriz Miren Ibarguren desde el año 2016. Vuelve con su aspecto de siempre, dejando atrás los rellenos de la temporada que ahora mismo está en emisión en abierto y que la presentan como una mujer con obesidad.

'Aquí no hay quien viva' vs. 'La que se avecina'

Aquí no hay quien viva se emitió en Antena 3 entre los años 2003 y 2006, y reflejaba las peripecias de una comunidad de vecinos de un barrio de Madrid. Cuando la serie acabó, sus creadores, los hermanos Caballero, se fueron a Telecinco y allí emitieron La que se avecina, una secuela inconfesa que narraba nuevas aventuras y desencuentros de otra comunidad de vecinos, si bien, algunos actores eran los mismos (aunque con otros personajes).

Esto sentó muy mal a Antena 3, que entonces presentó una demanda contra Telecinco por considerar que la serie La que se avecina es un plagio de la serie propiedad de Antena 3 TV Aquí no hay quién viva y solicitó medidas cautelares.

Telecinco consideró entonces "evidente" que se trataba de dos obras audiovisuales distintas, y aseguró que la denuncia "no es más que una respuesta desesperada ante la imposibilidad de acercarse a su posición de liderazgo y la expresión de una pataleta por haber perdido al productor José Luis Moreno como colaborador".

Ocho años después, la Audiencia Provincial de Madrid (AP), mediante sentencia de 17 de septiembre del 2015, absolvía a los demandados, Gestevisión Telecinco, S.A. (Telecinco), Miramón Medi, Alba Adriática y Autores. En la sentencia, se explicaba que LQSA es una obra original, y que en virtud de la falta probatoria de la similitud en elementos esenciales, no se puede entender a La que se avecina como obra derivada de la transformación de Aquí no hay quien viva.

"Tenemos el dudoso honor de quizá ser los únicos que han acabado en un juzgado acusados de copiarse a sí mismos. A cada lado una cadena. Muy bonito todo. Los informes de sendos catedráticos (uno por parte) son para leerlos", escribía este martes Alberto Caballero en Twitter.

