Carmen Lomana estalla en ‘Espejo Público’: “Esto no es ‘Sálvame’,aquí no se viene a destrozar personas”

El domingo, Carmen Lomana denunció haber sufrido un asalto en su casa. Según su relato, dos encapuchados, vestidos con chándal, entraron en su domicilio mientras se preparaba para acudir al programa La Roca. Este lunes, la que fuese concursante de Supervivientes entró en Espejo público en directo para narrar lo sucedido, pero su discurso fue puesto en duda por Pilar Vidal, que llegó a decirle que no le habían robado. Según la periodista, era mucha casualidad que justo cuando han robado a varios famosos hubiesen puesto el foco en ella. Tras unos momentos de tensión, se invitó a Carmen a acudir al plató al día siguiente para que diese su versión.

Gema López introdujo el tema preguntándole cómo ha llevado que hubiese personas que dudasen de su historia. “A mí me conoce todo el mundo y no necesito semejante patraña para tener horas de televisión”, se defendía la colaboradora, que llevó la denuncia al plató. “¿Pero quién creéis que soy yo? ¿Una mangante? ¿Una anormal a la que se le ocurre inventar eso?”, preguntaba.

“Hay una señora, por decir algo, que lo ha puesto en duda. Una señora que ha puesto esas caras que a ella le debe parecer divertido”, decía en referencia a Pilar Vidal. Los colaboradores defendían que el trabajo del periodista es dudar de todo e investigar, pero a Lomana no le valía este argumento. “Este es un programa serio”, espetaba.

[Carmen Lomana revela en 'Espejo Público' que le han extirpado un tumor en el cuello: "Tenía una pelota"]

Miquel Valls aportaba los datos policiales de los que disponía el programa, y decía que no fueron dos policías a su casa, sino hasta 10. “Ese relato está mal escrito”, aseguraba Carmen, a pesar de que estaban leyendo la versión policial. “¿Estamos hablando en serio?”, volvía a preguntar, cuando todos querían saber por qué lo que contaba la que fuese mentora de Las Joyas de la Corona de Telecinco no aparecía en el informe.

Miquel Valls continuaba narrando cómo, por la forma de la casa, la policía tiene la sensación de que exista una figura “del santo”, una persona de su confianza que hubiera avisado a los ladrones. “No. En mi casa hay poca gente”, exponía Carmen, defendiendo a una persona llamada Sandra con la que lleva trabajando 20 años. Como seguían haciéndole una importante batería de preguntas, Carmen llegó a decir que “es muy desagradable esto que me estáis haciendo”.

Tras ver su desencuentro con Pilar Vidal del día anterior, Carmen brotó. “¡Vamos a ver, que esto no es Sálvame! ¡Que aquí no se viene a destrozar personas ni a ponerlas en entredicho! Si no me creéis, pues es vuestro problema”, sentenciaba, mientras que Gema López defendía que era la opinión de Pilar Vidal. “Es una compañera que tiene su opinión”, valoraba la que fuese colaboradora de Sálvame.

Pilar Vidal acabó entrando por videollamada al programa. “Lo único que considero es que, si tiras de hemeroteca, desde que sucedió y lo comunica al programa donde iba a colaborar, que era La Roca, de laSexta, hasta hoy, que está dando muchos más detalles. Inconscientemente va añadiendo, quita datos. A nosotros la Policía nos lo cuenta como a Miquel. En todo momento nos dicen que fueron dos personas”, aseguraba Vidal, en referencia a la policía municipal. Pero Carmen decía que también acudió a su casa la nacional. Gema López quiso saber si Pilar se disculparía con Carmen, pero no hubo entendimiento. “Yo no creo que tenga que pedirle perdón”, decía Vidal, y Lomana le respondía que no hacía falta que le pidiese perdón y que se lo agradece. “El lado bueno es que estoy aquí contándolo y no estoy en un hospital”, finalizaba Lomana, que terminó reconociendo que no le habían robado nada pese a que le reventaron el bombín de la puerta.

Carmen Lomana: “Que esto no es #Sálvame. Que aquí no se viene a detrozar personas y a ponerlas en entredicho” 😳pic.twitter.com/pYTG72vUoC — Bérnar (@BernarGM) October 10, 2023

Sigue los temas que te interesan