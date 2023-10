El surrealista y divertido momento en el que Mariano Rajoy se 'cuela' como participante de 'Got Talent'

Convertido ya en el programa que más alegrías le da está dando a Telecinco, Got Talent ha vivido una noche cargada de imitaciones. Sobre el escenario, se subieron personas que pretendían parecerse a actores como Robert De Niro o miembros de la realeza, como la fallecida Diana de Gales. Mientras que uno se fue con la negativa unánime del jurado, otros abandonaron el escenario sin dejar sin esperar siquiera la valoración del jurado. Muy distinto ha sido la imitación del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy.

Jotarodrigo es humorista y está especializado en imitar a personas. Una de sus imitaciones más famosas es la que hace del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy. Completamente ataviado con el traje del exlíder del PP, con la reconocida barba del político gallego y las correspondientes gafas, se subió al escenario. A diferencia de las otras imitaciones, Jotarodrigo supo conectar con el jurado, especialmente con Flo.

Tras presentar, el imitador hizo un ejercicio humorístico con sombras chinescas que provocó la carcajada de Edurne, Paula Echevarría y Florentino Fernández. Jotarodrigo, quien supo emular de forma bastante certera el acento y la forma de hablar del exdirigente, hizo de forma humorística las formas de diferentes animales que lograron sacar risas también entre el público. Se convertía así en la única imitación que evitaba el pulsador rojo durante su representación.

Después de acabar con las sombras chinescas, por las que recibió el aplauso del público presente en el teatro, Jotarodrigo tuvo un momento cómplice con Florentino Fernández. El miembro del jurado también sabe imitar la manera en la que habla Rajoy. De ahí, que Flo le respondía con el mismo tono. “Vamos a ver una cosa, me parece muy bien lo que ha hecho ahí. Me parece interesante, pero al final son Risto, Edurne y Paula los que votan. Son ellos los que dicen sí o no y es el sí o el no los que quieren que ellos digan sí o no”, respondía el humorista.

De esa forma, Flo recordaba la manera de expresarse del expresident, provocando más carcajadas. Por supuesto, Jotarodrigo siguió el juego. “Mire usted, yo lo he entendido perfectamente”; le respondía. Flo le dio la réplica, provocando que Risto Mejide dijese “basta ya”, mientras Edurne y Paula Echevarría no dejaban de reír. “¡Que alguien rompa este bucle!”, exclamaba el también presentador de Todo es mentira. “Están metidos en el metaverso, todos somos Mariano Rajoy”, decía Santi Millán.

A pesar de las risas y de los aplausos, Mejide no dio su brazo a torcer y le dio un rotundo no al imitador. A pesar de ello, tanto Flo como Paula Echevarría como Edurne dijeron que sí, provocando que el imitador se fuera entre aplausos y satisfecho de haber conquistado a buena parte del jurado.

