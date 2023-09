Toni Soler anuncia que dejará de presentar el programa de TV3 'Està Passant': "Soy poco de compromisos diarios"

Sorpresa en TV3. Toni Soler ha comunicado su intención de dejar de ser el presentador Està Passant, el espacio que pilota desde 2017 en la televisión autonómica catalana. Así lo expresado en declaraciones a El Món de RAC 1, puntualizando, no obstante, que su salida se producirá paulatinamente, de forma que el año que viene ya no estará al frente del formato.

"En mayo dije que cada día pienso en dejar de presentar este programa. Este año habrá cambios. Tengo otros compromisos que seguramente harán que el programa sea más coral a medio plazo", ha dicho el productor de Polònia y Està Passant. "Dejo de presentar, no a final de temporada sino a medio plazo. Ahora habrá un periodo de transición. El programa no es de autor y esta tendencia se intensificará".

"Soy un poco de compromisos diarios y hace seis años que estoy aquí, necesito que el esquema cambie un poco y creo que al programa le irá bien", continuaba diciendo Soler en el espacio radiofónico catalán añadiendo que "los jueves ya no lo presento yo, así que estamos ensayando fórmulas para demostrar en TV3 y a la audiencia que el programa no depende de quién hay al frente, sino que es una fórmula bastante sólida para poder permitirse estas variaciones. Esto irá a más".

Con estas palabras a Jordi Basté, el comunicador manifiesta su deseo de que los cambios no afecten a los datos de audiencia del programa. Y, justamente, lo ha comunicado después de conocer que la Justicia ha archivado la denuncia contra Està passant por una polémica parodia de la Virgen del Rocío, emitida el pasado mes de abril.

En ella, la imagen religiosa, interpretada por la humorista Judit Martín, hablaba en un extraño acento andaluz al tiempo que bromeaba sobre su vida sexual e intentaba seducir a los presentadores del programa, mientras que sostenía un muñeco que hacía las veces de niño Jesús. Abogados Cristianos denunció a la actriz, al director y presentador Toni Soler y a Jair Domínguez, copresentador del espacio por la parodia.

La resolución del juzgado de instrucción número 5 de Sant Feliu de Llobregat concluyó que la conducta "no es constitutiva de delito" y que "está amparada en la libertad de expresión". Como es lógico, la noticia ha sido recibida con mucha alegría por el propio Soler. "Estas cosas no tienen ningún recorrido judicial y a mí me hacía más pereza que otra cosa", sostuvo en El Món de RAC 1, asegurando que el asunto "ya está olvidado".

