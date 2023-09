'Cuéntame' dice adiós en San Sebastián: la merecida despedida a la mejor serie española de nuestra historia

Mucho ha cambiado la televisión desde que se estrenase Cuéntame cómo pasó en aquel lejano 13 de septiembre de 2001. Entonces era impensable que una serie de televisión pudiese estrenarse en un festival de cine. Y menos en uno internacional como el de San Sebastián.

Corrían otros tiempos y la ficción era mirada con condescendencia por el mundo del cine. De hecho, había quien consideraba a la televisión, a la pequeña pantalla, la hermana pequeña del cine. Sin embargo, gracias al salto de calidad de la ficción, la llegada de las plataformas y el cambio en el consumo audiovisual, esta barrera ha terminado por romperse. Tanto es así que no hay ni un solo festival de cine que no quiera contar en su programación con el estreno de alguna serie.

Así lleva sucediendo desde hace años en el Festival de San Sebastián y así sucedía este domingo cuando el Teatro Victoria Eugenia recibía a parte del elenco de Cuéntame cómo pasó para el estreno del primer capítulo de su temporada final. Un marco incomparable para decir adiós a una de las series más emblemáticas de nuestra ficción. Una de las mejores despedidas que se le pueden dar en este inicio emprendido de su camino final.

"Vamos a presenciar un momento épico de la historia de nuestra televisión", decía el director de Cine y Ficción de RTVE, José Pastor. Y así era. Y es que este primer capítulo titulado Mercedes: La Fuerza comienza precisamente con mucha fuerza, con uno de esos momentos que más se esperaban -y que menos se quería que sucediese- de los últimos años.

"Hoy no es un día de nostalgia. Es una palabra que no me gusta porque implica una especie de melancolía que tiene también un viso de tristeza. Es un día para el recuerdo. Se dice que no existe lo que no se recuerda, yo creo que Cuéntame cómo pasó existe y vamos a existir porque estamos en el recuerdo de la sociedad española de los últimos 43 años", dijo María Galiana (Herminia) ante la ovación del público.

22 años en antena

Cuéntame cómo pasó se despedirá esta temporada de los espectadores después de 22 años en antena con una tanda de siete episodios, cada uno de ellos centrado en uno de los personajes de la familia Alcántara: Mercedes, Inés, Toni, María, Antonio, Herminia y Carlos.

La acción transcurrirá entre 1994 y 2001, y retratará algunos de los acontecimientos que marcaron el final del siglo pasado. Hechos culturales como la llegada de internet y de los móviles a los hogares españoles, y otros políticos como el final del dominio del PSOE en el gobierno de España, el nacimiento del movimiento Manos Blancas, el cruel asesinato de Miguel Ángel Blanco por ETA en el verano de 1997 o el atentado contra las Torres Gemelas de Nueva York.

Cuéntame cómo pasó es la serie de ficción más vista y premiada de RTVE a lo largo de su historia. Su capítulo más visto superó el 51% de audiencia, con más de 7 millones de espectadores. A lo largo de estas dos décadas se han grabado más de 413 episodios y más de 2.000 actores han pasado por la mítica serie.

Un bien cultural

“Siempre que digo eso me dan muchos palos. Creo que tanto la ficción como la novela generan un bien cultural, sin darle a la palabra más sentido. Lógicamente el Museo Reina Sofía es el Museo Reina Sofía y la ley de educación es la ley de educación. Pero teniendo en cuenta que es un material de 200 horas que se exhibe por el mundo, creo que es un fondo de inversión muy grande”, decía Imanol Arias hace unos años cuando se le preguntaba si Cuéntame se había convertido en un bien cultural de nuestra televisión.

Y no le faltaba razón. Y es que, más allá de sus tramas, Cuéntame ha servido para volver a acercar la historia reciente de nuestro país a sus espectadores, contarla con respeto, rigor y objetividad, y con ello rescatar imágenes del archivo histórico de TVE.

Parte de nuestra familia

Cuéntame ha traspasado las pantallas hasta tal punto que sus espectadores consideran a los Alcántara parte de su familia. Entre las causas se puede generar un largo debate en el que entra la nostalgia o la maestría de sus guionistas para crear unos personajes con los que la audiencia se ha sentido identificada.

Pero, dejando debates a un lado, es justamente en ese sentimiento de identificación y familiaridad donde radica precisamente gran parte de su éxito y la clave para entender su incombustibilidad después de tantos años en antena.

Y cómo gran ejemplo precisamente la separación de los Alcántara, que se convirtió en objeto de debate nacional porque Antonio no sólo había ‘engañado’ a Merche, sino a España entera. De hecho, tal fue la decepción de los seguidores de la ficción con esta trama, que el director del capítulo se vio obligado a eliminar un beso entre el personaje y su amante porque podría impactar mucho a la audiencia.

El retrato de una generación

Volviendo al tema de la identificación, Cuéntame ha sabido retratar a una generación a menudo olvidada en nuestra televisión: la de nuestros padres y nuestros abuelos. Muchas series incluyen personajes mayores en sus tramas, pero o bien es de relleno o bien es para tocar la fibra sensible de sus espectadores.

Sin embargo, en Cuéntame han sabido darle su lugar. Y para ello sólo hay que recordar el capítulo protagonizado por Herminia, en el que sus seguidores estuvieron en vilo durante 70 minutos pensando que había fallecido en un accidente de autobús, pero que tildaron como el mejor de la historia de la serie.

Sus actores

Cuéntame también pasará a nuestra historia como una gran cantera de actores. Y es que, además de las grandes interpretaciones de Imanol Arias, Ana Duato o María Galiana, la serie también ha servido para descubrirnos a jóvenes como Ricardo Gómez y Elena Rivera, que ahora regresan en la temporada final.

Pero, además, la serie de Ganga Producciones también ha dado su lugar a actores como Fernando Fernán Gómez, Juan Echanove, Pepe Sancho, Tony Leblanc, Blanca Portillo, Alicia Hermida, Terele Pávez o Enrique San Francisco, entre otros.

Sus guiones

Pero, ¿qué sería de esos actores sin unos excelentes guiones? La gran clave para entender cómo Cuéntame ha conseguido mantenerse viva durante 22 años en antena está en la calidad de sus historias, de sus guiones, que han seguido manteniendo su frescura temporada tras temporada.

Ya hemos dado como ejemplo los capítulos del divorcio de los Alcántara o la falsa muerte de Herminia. Pero, a buen seguro, cualquier espectador encontrará un gran número de ejemplos en sus más de 300 capítulos.

Sirvan también como ejemplos el capítulo en el que Merche sale de su operación de cáncer de mamá o el del final de la 17 temporada, la de los escándalos con Hacienda, en el que se rompía la cuarta pared con la familia saludando a su público en un teatro vacío.

