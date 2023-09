Lolita Flores, nueva colaboradora de ‘TardeAR’ tras su entrevista: “No sabía si lo podía hacer”

Tal como se avanzó la pasada semana, Lolita Flores iba a ser una de las invitadas de TardeAR en sus primeras entregas. Así, la hija de Lola Flores y Antonio González ‘El Pescaílla’ ha charlado este martes con Ana Rosa Quintana sobre su vida personal, su familia, y sus nuevos proyectos profesionales.

Así, Lolita, quien también es juez de Tu cara me suena en Antena 3, ha explicado que en la actualidad se encuentra preparando el montaje teatral Poncia, escrito y dirigido por Luis Luque, a partir del personaje de la criada de La Casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca. “Nos hemos juntado las tres eles, Lolita, Luque y Lorca”, avanzaba de este proyecto, que se representará en el Teatro Español de Madrid.

Al repasar su carrera ha recordado cómo fueron sus inicios, y cómo la figura de su madre fue esencial en su vida. También ha explicado lo orgullosa que está en su papel de abuela, o cómo han sido algunos de los amores que ha tenido a lo largo de su vida.

En un momento dado, se comentó que en TardeAR estaba Manuel Díaz ‘El Cordobés’, colaborador del formato,y entonces ha recordado cómo su madre mantenía una relación muy cercana con su padre, Manuel Benítez ‘El Cordobés’. Además, detalló cómo en una fiesta, tras los Goya, coincidió con Manuel Díaz y el torero la llevó a un aparte para enseñarle algo que le daría mucha alegría: una foto abrazándose con Benítez, quien durante años no quiso saber nada de él ni reconocía su paternidad.

En el tramo final de la entrevista, Ana Rosa Quintana soltó una bomba. “Le vamos a pedir a Lolita y que se incorpore a esta mesa y que también nos dé su punto de vista respecto a todo lo que ocurre. Tú vas a ser también colaboradora, además de actriz, además de cantante y escritora”, expresaba la comunicadora.

“Te puedo decir que feliz que me hicieron cuando me llamaron. La verdad que estuvimos ahí hablando. Yo no sabía al principio si lo podía hacer, precisamente, por los ensayos y por esta obra de teatro. Pero los lunes normalmente siempre se descansan, y aunque yo no tenga mucho descanso, me apetece mucho venir”, relataba Flores, recogiendo el guante. Y añadía: “Me apetece mucho también que la gente sepa las opiniones de los que vamos a estar en la mesa. Sé más o menos con quién voy a estar son gente a las que quiero, a las que adoro, que me llevo con ellos maravillosamente bien, y hasta aquí puedo contar”.

“No te preocupes, que esto nunca se sabe aquí, cambia todo de un día para otro” bromeaba Ana Rosa. “Y si me traes a alguien que no me caiga bien diré: pues o te vas tú o me voy yo”, añadía con humor Lolita Flores, que luego corregía y decía que eso no pasaría.

