José Antonio León revela por qué no ha vuelto a televisión desde 'Sálvame': "No he recibido ninguna llamada"

La cancelación de Sálvame no sólo supuso el final del magacín y de sus caras visibles, sino también de muchos de sus trabajadores. Varios de sus reporteros se convirtieron en rostros igual de familiares que los de Jorge Javier Vázquez, Terelu Campos o María Patiño. Entre ellos, destacó especialmente José Antonio León, considerado uno de los más emblemáticos del extinto magacín. Ahora, el andaluz revela por qué no se le ha visto recolocándose de otros formatos tanto de Mediaset como de otras cadenas de la competencia.

La última vez que se vio a León delante de la cámara fue en la despedida de la versión diaria de Sálvame. En la última emisión, la dirección del programa quiso rendir homenaje a los reporteros, los cuales muchas veces se convierten en la cara visible del formato, al ser los que deben salir a la calle a lograr declaraciones de diferentes famosos. “Se han dejado la piel haciendo guardias, investigando y enfrentándose a las celebrities malhumoradas. ¡Son esenciales en el programa!”, podía leerse en una de las cartelas del magacín.

Justo León estaba junto con el resto de sus compañeros en el plató. El reportero era uno de los más reconocidos y se despedía con emoción de las muchas conexiones y guardias que hizo delante de domicilios y diferentes lugares para lograr la primicia de los famosos. El andaluz destacaba por su espontaneidad y su empatía a la hora de las conexiones.

[Susi Caramelo a Jorge Javier: “Eso es cagarse en Telecinco y no lo que hiciste tú cuando cancelaron ‘Sálvame’”]

Sin embargo, a pesar de que se ha visto a varios de sus compañeros recolocándose en otros formatos tanto de Mediaset como de cadenas como Atresmedia; no ha sido el caso de León. Por ello, el marido de Rocío Madrid ha revelado el motivo por el que ya no se le ve cubriendo eventos. “Para que quede claro, a los que me preguntáis cuando vuelvo a trabajar en televisión. No he vuelto porque, en dos meses y medio, no he recibido ninguna llamada para trabajar de periodista. ¡Ni revistas ni departamentos ni comunicación ni nacionales ni regionales! Este trabajo es así de ingrato”, confesaba.

Para que quede claro a los que me preguntáis cuando vuelvo a trabajar en la Tv! No he vuelto xq en 2 meses y medio no he recibido ninguna llamada para trabajar de periodista!Ni revistas, ni Tv, ni dtos. Comunicación, ni Nacionales ni Regionales!Este trabajo es así d ingrato🤣🤣 — José Antonio León (@Joseantonioleon) September 15, 2023

Con este comentario, el periodista también se lamentaba que, a pesar de su dilatada experiencia, ningún medio le haya hecho una oferta laboral. Eso sí, León también aprovechaba para dejar claro que, aunque no se le esté poniendo en valor sus años en Sálvame, está teniendo otras fuentes de ingresos. “Pero tranquilos, ¡que tengo mis cosillas! Sólo es para dejar constancia de que nada de lo que hayas hecho anteriormente sirve. Es, cuanto menos, curioso”, agregaba.

Pero tranquilos que tengo mis cosillas! Sólo es para dejar constancia de que nada de lo hayas hecho anteriormente sirve. Es cuánto menos curioso. — José Antonio León (@Joseantonioleon) September 15, 2023

A parte de ser reportero, León ha emprendido en otros negocios, como uno en el sector de la hostelería, al tener un local de copas en Sevilla. También incursionó en el mundo musical al lado de Dr. Bellido con el tema Detrás de ti. Además, su esposa, abogada de profesión, está incursionando en el mercado de los bolsos con MyRorrorAtelier, el cual ha ido evolucionando hacia una imagen más profesional a través de las redes sociales.

Sigue los temas que te interesan