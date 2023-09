Mario Casas recuerda cómo quedo mal en casa de su admirado Antonio Banderas: “Tenía 18 añitos”

En Movistar+ ya ha arrancado la nueva temporada del programa Martínez y hermanos que presenta Dani Martínez. Y en esta primera entrega contó con Ona Carbonell, Luis Fonsi y Mario Casas como invitados. Este último continúa así su periplo por las televisiones para promocionar Mi soledad tiene alas, largometraje escrito y dirigido por él, y que protagoniza su hermano Óscar Casas.

Para ir calentando, Dani Martínez propuso jugar a Rompiendo el hielo, en la que realiza una serie de preguntas a los invitados, y debe intuir qué va a responder cada cual. Para demostrar total transparencia, el presentador incluso se quitó el pinganillo, para que nadie pudiese dudar de que al otro lado le estaban chivando las respuestas marcadas.

La primera cuestión era que si alguna vez habían quedado mal con alguien a quien admiraban, y Dani vaticinó que habría un sí y dos noes. Para su sorpresa, los tres dijeron que sí, lo que le hizo reírse a carcajadas. “Cómo sois de gentuza para quedar los tres mal con alguien a quien admirabais”, bromeaba con los invitados.

El primero en contar su caso fue Mario Casas. Sucedió cuando el cineasta tenía “18 añitos” y sucedió en casa de Antonio Banderas. Y es que Mario fue uno de los actores de su película El camino de los ingleses. “Estábamos todos allí, nos puso su película primera, Crazy in Alabama como a las once de la noche y a los cinco minutos me dormí” contaba con humor Casas, sin ocultar la risa, dando a

Dani Martínez bromeaba en cómo Mario se justificaba con la edad. “Dice 18 añitos como si fuesen cuatro meses”, apostillaba el presentador. A Banderas, que se durmiese, no le sentó mal, porque encajaba con el personaje que tenía para Mario. De aquello fueron testigos otros compañeros de profesión como Raúl Arévalo, Fran Perea y Marta Nieto, también actores de El camino de los ingleses.

En 2021, Banderas y Casas volvieron a trabajar juntos en un perfume, y Dani Martínez quiso saber si entonces también se durmió. “Ahí no te puedes dormir”, terminaba por decir el invitado. Por su parte, Luis Fonsi contó cómo en una carrera virtual de Fórmula Uno con pilotos profesionales se reían de él diciéndole que iba “despacito”. Y Ona Carbonell contó una vez más cómo Montserrat Caballé le hizo en su casa, después de que preparase una coreografía con uno de sus temas: “Se reía un montón. En mi casa no me dejan cantar ni en la ducha”.

