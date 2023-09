Luis Fonsi responde cuánto ha ganado con el vídeo de ‘Despacito’: “No es tan sexy como la gente piensa”

El cantante Luis Fonsi va a convertirse en un habitual de nuestra televisión. Esta noche lo veremos en El Hormiguero, y a partir de mañana, cada viernes se colará en nuestros hogares como coach de la décima temporada de La Voz en España, la quinta desde que se emite en Antena 3. Y, por si no tuviese suficiente con esto, también ha participado en la vuelta de Martínez y Hermanos, el formato que conduce Dani Martínez en Movistar+.

Allí, Luis ha hablado de los 25 años que lleva ya en la industria de la música, y de cómo prepara un concierto muy especial en Madrid para el próximo mes de febrero. “España es mi segunda casa, y yo sé que los artistas siempre dicen eso de mi segunda casa. Pero de verdad, España. Estoy casado con una española, tengo familia aquí, tenemos casa acá, y tengo muchos amigos artistas. Así que va a ser un va a ser una fiesta”, vaticinaba sobre ese evento. De paso, aprovechó para invitar a Dani Martínez, que bromeó con ir con el botón verbenero, una de las novedades del formato para esta temporada.

“Oye, eres una superestrella desde hace muchos años. Además, yo te he escuchado hace muchísimos años. Pero todos sabemos que Despacito cambió un poco tu vida a nivel mundial, y el videoclip de la canción es el segundo vídeo con más reproducciones de YouTube que tiene 8.256 millones de reproducciones”, introducía el presentador, que iba a lanzar “la pregunta que todos os estás haciendo”.

[Telecinco saca la artillería pesada de Disney para plantar cara a ‘La Voz’ en su regreso a Antena 3]

Y es que de forma indirecta le preguntó cuánto ha ganado con el famoso vídeo. “Los dineros. Quiero decir si te dan un céntimo un céntimo porque a reproducción… Estaremos hablando más de 800 millones”. Luis no tuvo problema en responder, aunque quizá no con lo que Dani esperaba. “Desafortunadamente, querido amigo, no es lo que la gente piensa. Es una historia muy triste. No, no lo es. Estamos bien, pero lo que nos llega a nosotros es una fracción de la fracción… Te lo juro. Te lo dice cualquier artista”, afirmaba el artista de Puerto Rico.

“Una fracción de 8256 millones, aunque sea una fracción de 10 millones, ya es una buena fracción”, valoraba Dani Martínez. “No, no, de verdad. Es poquito. A ver, que me siento bendecido de haber hecho algo histórico, y agradecido con toda la gente que estuvo involucrada en este momento. Pero no es tan sexy como la gente piensa”, finalizaba de explicar el invitado. Antes de cambiar de tema, Dani Martínez se imaginó “al señor de YouTube, sacando: te doy 30 pavos, 40, 60 este mes, ya sabes, Luis”.

Sigue los temas que te interesan