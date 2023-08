El ¿tirito? de la promo de los 'Cuentos chinos' de Jorge Javier Vázquez a Ana Rosa Quintana grabada en Usera

Telecinco ha comenzado a intensificar la promoción de Cuentos Chinos, el nuevo programa de La Fábrica de la Tele con el que se producirá el esperado regreso de Jorge Javier Vázquez tras su ausencia en los últimos meses. El formato tendrá por delante un reto que se antoja complicado porque tendrá que enfrentarse a El Hormiguero de Pablo Motos, que abrirá la temporada el próximo lunes 4 con Isabel Pantoja. En cambio, según Vertele, la apuesta de Mediaset España parece que no llegaría hasta la siguiente semana, es decir, el lunes 11.

La compañía con sede en Fuencarral confirmaba que Jorge Javier volvía con este programa con unas promos en las que se jugaba con el doble sentido de célebres citas del pensador chino Confucio. "El mayor error es sucumbir al aburrimiento"; "Los cautos rara vez se divierten" o "aprende a reír y sabrás vivir bien", fueron algunas de las frases que se le atribuyeron al comunicador nacido en Badalona.

A finales de la semana pasada, Telecinco lanzó nuevos contenidos promocionales presentando a Jing Jing, la mascota que rivalizará con las hormigas Trancas y Barrancas. Se trata de una divertida gata leona en cuyo disfraz multicolor se esconde Carla Pulpón, la actriz que daba vida a Mapi, el programa de La 1 que pilotó Jandro el pasado verano.

[Pablo Motos contraataca al estreno de 'Cuentos chinos' de Jorge Javier: Isabel Pantoja regresa a 'El Hormiguero']

Pero, lo realmente curioso de la promo, es que la presenta las calles del madrileño barrio de Usera, algo que no ha pasado desapercibido por muchos de los espectadores que, rápidamente lo han asociado por la polémica que protagonizó Ana Rosa Quintana al recoger la Medalla de Honor del Ayuntamiento de Madrid. "Me he criado en Usera, un barrio obrero y trabajado, antes de que fuera Chinatown", dijo la presentadora.

¿Se trata de un 'tirito' de la productora de Sálvame hacia la presentadora, que ahora intentará levantar las audiencias de las tardes? El objetivo, por ahora, está cumplido y la promo está dando mucho de qué hablar en redes sociales. Recordemos, por cierto, que Cuentos chinos ya tiene confirmados los primeros colaboradores: Germán González, Susi Caramelo, Josep Ferré, Celia Villalobos y Anabel Alonso. Cuentos Chinos tendrá una duración de 50 minutos en el access prime time de Telecinco, e incluirá entrevistas a personajes famosos.

Ya somos fans de Jing Jing 🥰 Muy pronto, estreno de🏮#CuentosChinos🏮en Telecinco pic.twitter.com/W6ElTqT98P — Mediaset España (@mediasetcom) August 25, 2023

Sigue los temas que te interesan