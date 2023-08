Amputan parte de la pierna derecha a la periodista y humorista Nerea Pérez de las Heras tras un grave accidente

Nerea Pérez de las Heras no olvidará nunca este verano. La que fuera colaboradora de Las que faltaban, el programa de humor en Movistar Plus+ en el que participaban cómicas como Susi Caramelo, Eva Soriano o Thais Villas, ha sufrido un gravísimo accidente en el mar que le ha ocasionado la amputación de parte de la pierna derecha. Así lo ha contado la presentadora del pódcast Lo normal en su cuenta personal de Instagram.

El accidente tuvo lugar el 23 de julio, día en el que los españoles estábamos llamados a las urnas para elegir al nuevo presidente del Gobierno. La creadora relata que tuvo que ser socorrida por dos amigas y que, ella misma, se vio obligada a hacer un torniquete en la pierna mientras esperaba la llegada de una ambulancia. La creadora del monólogo Feminismo para torpes cuenta que en todo momento se mantuvo consciente. "Me mantuvo 'alerta, consciente, orientada', como dice el informe médico durante horas, hasta el primer quirófano", cuenta.

"Me salvaron el pellejo en el hospital Mateu Orfila y de allí me mandaron en avioneta al Son Espases de Mallorca donde estuve seis días muy colocada en un box de la unidad de reanimación. Tres cirugías de urgencia y un bypass fallido después, me amputaron parte de la pierna derecha". Dicha amputación se produjo el día 28. "Me acabo de dar cuenta de que hoy hace un mes que empecé esta nueva vida cyborg", dice con un gran sentido del humor.

[El ¿tirito? de la promo de los 'Cuentos chinos' de Jorge Javier Vázquez a Ana Rosa Quintana grabada en Usera]

La presentadora del pódcast Saldremos mejores explica que, pese a no contar nada públicamente, "no ha sido un mes de silencio, todo lo contrario". "Ha sido un mes de pitidos de máquinas que me mantenían viva, de pitidos de mensajes y llamadas que me mantenían viva, de hablar y hablar y escuchar y escuchar a doctoras, amigas, auxiliares, hermanas, hermanos decirme las cosas más bonitas y más importantes de mi vida", escribe con un agradecimiento especial a Ana, su pareja.

La periodista y activista LGTBI+, por último, termina diciendo: "Salgo de esta aullando que viva la sanidad pública, que viva mi novia espartana, valkiria de hospital, mis hermanos y hermanas, que bendito mi instinto de supervivencia de cucaracha indestructible, que bendita mi suerte por tener una red que esta vez no está a mi alrededor sino justo debajo de mí, floreciendo, brillando, sosteniendo mi cuerpo machacado. Que pies para que os quiero si tengo alas para volar".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Feminismo para torpes (@nereaperezdelasheras)

Sigue los temas que te interesan