Los desafortunados chistes del cómico Juan Dávila que indignaron a Sandra Barneda en 'La última noche'

La última noche salvó su primer match ball este viernes al remontar sus audiencias en Telecinco. El programa que pilota Sandra Barneda creció hasta el 9% de share en el prime time del canal principal de Mediaset España. Hay que recordar que el formato llamado a sustituir al Deluxe venía de marcar un preocupante 5,8%. Tal fue el subidón, que empató con Password, de Cristina Pedroche, que anotó mínimo en Antena 3.

El motivo de este crecimiento pudo haber sido el giro en los contenidos. Si en la primera emisión fueron entrevistados Miguel Ángel Revilla y Juan José Ballesta, este viernes, el programa de Cuarzo se limitó a 'hacer un Deluxe' a Makoke, finalista de ¡Vaya vacaciones! El formato, además, rescató a dos de los colaboradores del 'universo Sálvame': Carmen Borrego y Antonio Montero.

Pero la polémica surgió por otro lado. Todo vino a raíz de unos desafortunados chistes que hizo el cómico Juan Dávila al tiempo que se debatía sobre los abusos de la cirugía estética. Al plató, acudieron varias personas que había recurrido a ella para corregir algunas partes de su cuerpo y así compartir su testimonio.

['Allá tú' baja del doble dígito y marca mínimo en Telecinco; 'Secretos de familia' recupera el liderazgo para Antena 3]

"Tú que te has operado las tetas... Ahora, con el calor que hace, ¿no te huele como a goma quemada?", soltó el showman, con mucha guasa, a una mujer que se había retocado los pechos. Rápidamente, un joven que se encontraba también entre el público reprochó el comentario al calificarlo como una "broma de mal gusto". "¡Qué falta de respeto!", insistió. "La verdad es que no ha quedado bien", dijo ella.

Pero Dávila continuó con su particular humor al responderle de la siguiente forma: "Pregunto desde la ignorancia. A él, que le veo tan estirado, le preguntaría si le han subido los huevos. A mí, eso me interesa". El chiste volvió a revolucionar al público. "No sabía que era un programa de humor, la verdad. Pensaba que era un programa serio, Sandra Barneda", comentó muy serio el muchacho.

Al ver que los chistes no estaban siendo del agrado, Dávila se defendió: "Hombre, hay que ver las cosas con humor. Si a mí ya se me están cayendo los huevos y, al tirar de aquí, se me suben para arriba, pues me lo hago". "Yo no te digo lo que se me está cayendo al escucharte, Juan. Porque hay veces que madre mía...", concluyó la presentadora para retomar el debate con los tertulianos de turno.

Como era de esperar, las redes sociales censuraron las bromas "rancias" y "casposas" del humorista y las críticas no tardaron en aparecer. "Telecinco ha vuelto a los 90 literalmente"; "¿Pero no querían acabar con la telebasura? Porque burlarse del físico ajeno con chistes propios de los 90 sí lo es" o "Si hacer entretenimiento de la burla del físico de los demás es el cambio que pretendía hacer la cadena me parece normal que la audiencia huya despavorida de este tipo de contenido" fueron algunas de ellas.

Otra de Juan Dávila en #LaÚltimaNoche: "Es una broma de mal gusto".



Bien, @SandraBarneda, después de los comentarios del actor en el debate de la cirugia estética y con Makoke: "No te digo lo que se me está cayendo esta noche de escucharte, Juan. Porque madre mía, hay veces...". pic.twitter.com/qPxKwj7Sx6 — El Chico Comenta (@ElChicoComenta) August 11, 2023

Sigue los temas que te interesan