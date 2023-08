Noemí Galera: "Va a ser una maravilla no tener que estar pensando en las audiencias de 'Operación Triunfo'"

Hablar de Operación Triunfo es hablar de Noemí Galera. Con los años, la catalana se ha convertido en una de las caras más reconocibles del talent show, primero como implacable jurado durante cinco ediciones y después como directora de la Academia y presentadora de El Chat.

Ahora, como no puede ser de otra forma, Galera regresa con la vuelta del concurso musical a Prime Video. Lo hará nuevamente como directora de la Academia pero antes, como siempre ha hecho, como directora de los castings que están teniendo lugar a lo largo de la geografía española.

Aprovechando un parón en los mismos -regresarán el 6 de septiembre en Las Palmas de Gran Canaria-, en BLUPER hemos querido charlar con la productora sobre esta nueva 'resurrección' del formato en una plataforma de streaming.

Operación Triunfo es la Madonna de la televisión: una vez más os volvéis a reinventar, ahora en una plataforma de streaming...

A mí me hace mucha gracia cuando dicen que está muerto. Tú déjanos un par de añitos y ya verás cómo nos reinventamos. Y ahora, pues eso, volvemos tras tres años de parón y volvemos a la carga con Prime Video. Es lo que nos faltaba, era el punto de innovación que nos faltaba este año, porque la mecánica es la que es y funciona como un tiro, la parte digital ya la metimos a tope en 2017 y ahora la vuelta de tuerca era estar en una plataforma.

Una plataforma que además es el ecosistema perfecto ya que tiene Audible, Twitch, Amazon Music...

Lo tengo todo papi (risas). Y nosotros estamos encantados. Y, además, ¿tú sabes lo guay que va a ser cuando nos despertemos al día siguiente de la gala no tener que estar pensando en las audiencias? ¡Eso es una maravilla! Lo tranquilos que vamos a trabajar, con ganas, sin estar pendientes de los numeritos... Y con una empresa como Prime vídeo, que está acostumbrada también a hacer directos habitualmente. ¡Y emitir en 30 países de Latinoamérica que nos han seguido tanto, donde hemos notado tanto apoyo y tanto cariño! Es una comunidad que siempre nos han ayudado mucho a hacer el programa, así que ahora poderlos incluir de alguna manera, hacerlos más partícipes del proyecto, es algo súper chulo. No buscamos a nada en concreto porque tampoco sabemos quién se va a presentar, qué tipo de personas van a venir o quieren participar este año

¿Os ha pedido algo en concreto Prime Video para esta etapa?

A mí me ha pedido que haga un casting estupendo y nada más. No nos han puesto líneas rojas o nos han pedido cosas en concreto. De hecho, es así cómo funcionamos nosotros. Lo decimos cada año salimos a hacer un casting para encontrar a los 18 protagonistas de la Gala 0 y que luego se convierten en 16, que son los que entran en la Academia: no buscamos a nada en concreto porque tampoco sabemos que se va a presentar, qué tipo de personas van a venir o quieren participar este año. Vamos a intentar escoger lo mejor. Ese es nuestro reto.

Aquí tenéis la ventaja de que la directora de Contenido de Prime Video, María José Rodríguez, viene desde abajo, ha trabajado en programas y sabe lo que significa hacer un casting...

Y que confían mucho en Gestmusic porque lleva veintidós años haciendo este programa. Y por eso ponen todos los mimbres para que este cesto salga estupendo.

¿Qué hay que tener para ser elegido concursante de Operación Triunfo 2023?

Una buena voz, carisma y luego está esa cosa que no se puede describir, que cuando tú estás haciendo un casting y llevas una hora viendo gente, aparece alguien y no puedes dejar de mirarle. Ese es el famoso factor X. Algo que te enganche y quieras saber más de esa persona que tienes delante. Pero, básicamente es una buena voz. Noemí Galera en ‘OT 2018’.

Ahora que el programa se abre a Latinoamérica, ¿vais a tener concursantes de allí?

Si se presentan y, nos gustan, van a tener las mismas posibilidades que cualquier otro. Eso sí, siempre y cuando podamos contratarlos aquí. Porque recuerda que nosotros a los 16 concursantes que entran en la Academia les hacemos un contrato laboral. Si tú tienes los papeles en regla, puedes acceder al casting. En 2018, Alfonso de la Cruz era de Latinoamérica. Por tanto, no es algo que ahora nos planteemos como innovación porque ya lo hemos hecho.

Salvo Ricky Merino en 2017, todos los últimos concursantes de Operación Triunfo han estado por debajo de los 30 años. ¿Se va a ampliar en esta edición el rango de edad?

La verdad es que a nosotros no nos han dado ninguna directriz al respecto. Y cuando están en la cola, yo no sé la edad que tienes. No hay un tope por arriba. Si que es cierto que las personas a partir de 30, 35 o 40 años ya tienen una vida hecha y es más difícil que puedan dejar cuatro meses su vida para meterse en una Academia. Normalmente todos son muy jóvenes, conviven y es complicado. Pero, si aparece alguien que nos gusta mucho, adelante. Mira, Chenoa, que tenía 26 años... y ahora va a ser la presentadora. No hay un tope de edad por arriba. Pero sí que es cierto que las personas a partir de 30, 35 o 40 años ya tienen una vida hecha y es más difícil que puedan dejar cuatro meses su vida

Una de las críticas que se ha hecho a Operación Triunfo es que no pueden cantar lo que ellos quieren, muchas veces sin ser conscientes de que esto es televisión y que más dura es luego la industria musical...

¿Sabes qué pasa? Operación Triunfo es un programa de televisión donde cada semana hay una gala donde se examina a los concursantes. Si a todos les ponemos la canción que quieren cantar, ¿qué reto significa ese? Ninguno. Y tenemos que ayudarles también a saber gestionar y a saber moverse en aguas que no son las más propicias para lo que ellos creen. Y es una manera también de descubrir cosas que ellos de entrada hubieran dicho que no. No lo sabes, no lo has probado. Pruébalo. ¿No te gusta? Cojonudo. A partir de aquí, ya sabes que a esto puedes decir que no, pero no digas que no de entrada. A lo mejor esa canción es la canción de la vida de muchas de las personas que nos están viendo. Y luego que hay que tener un respeto también por el trabajo de los demás. En ningún momento te hemos dicho que vas a cantar lo que quieres. Necesitamos que pasen cosas.

Es que, además, en el reto es donde aprende uno. Yo me quedo justamente con unas palabras que le dijiste a los concursantes de 2018 que iban como si fueran Lady Gaga...

Fuera hace mucho frío y en OT están muy arropados, tienen a su disposición un escenario semanal. Y este año, además, nos va a ver mucha más gente. Y eso es probable que nunca más en su vida lo vayan a tener. Eso es lo que le digo: disfrutadlo porque es difícil que se repita. Aunque luego haya giras, ¿quién más a poder tener esa oportunidad? Este mundo es una selva. Fuera de 'OT' hace mucho frío. Por eso siempre se lo digo: disfrutadlo porque es difícil que se repita

¿Va a haber cambios en la selección de canciones?

No, escogeremos lo que creamos que les va bien a ellos. Y tiene que ser música variada. Tienes que ver el programa y que te sientas identificado con alguno de los estilos. No podemos cantar todo el rato lo mismo, el mismo estilo, el mismo idioma... Uno de los éxitos del programa es que cualquiera puede encontrar una canción que le guste.

En estos años en los que no hemos tenido Operación Triunfo, TVE ha elegido a su representante a través del Benidorm Fest. ¿Les darías algún consejo?