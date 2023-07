El remake francés de 'La Caza. Monteperdido' recuerda el buen momento que vive la ficción española

Dentro de la indutria audiovisual europea, Francia es la más potente a nivel de mercado. Es el país de la UE que mayor cine y televisión produce y también el que más exporta sus contenidos, según datos de Eurostat y el Ministerio de Cultura francés. En lo referente a lo televisivo, en 2020, el 82,2% del consumo de series en Francia en cadenas generalistas y de pago fueron producciones galas, según datos del CNC.

Por supuesto, entre la cantidad de producciones propias, muchas de ellas son adaptaciones de éxitos extranjeros. Series como Broadchurch, En terapia, El puente (Bron) o This Is Us han tenido sus correspondientes versiones francesas con Malaterra, En thérapie, The Tunnel o Je te promets. Entre estos remakes, no han faltado los procedentes de series españolas con El internado convertido en L'Internat, Pulseras rojas en Les Bracelets rouges, Escenas de matrimonio en Scènes de ménage o Desaparecida en Disparue.

Ahora, La Caza. Monteperdido se une a esta lista de producciones. La cadena gala TF1 prepara una adaptación francesa que llevará por título Rivière Perdue. Esta versión estará ambientada en los Pirineos, estará escrita por Eugénie Dard, Sylvain Caron y Elsa Vasseur, dirigida por Jean-Christophe Delpias y protagonizada por Nicolas Gob, Jean-Michel Tinivelli y Barbara Cabrita.

Rivière Perdue será distribuida por Banijay Rights y es una coproducción entre los sellos Banijay France, Terence Films y Gétévé Productions, junto con TF1. Dentro de lo habitual que es que Francia realicé versiones de ficciones de otros países, lo que destaca es que haya querido apostar por una española. La industria gala suele crear versiones propias de series y miniseries de origen británico o alemán principalmente.

'La Caza. Monteperdido'.

De hecho, han sido contadas las veces en las que han querido apostar por realizar un remake de una ficción española. Sí que es verdad que las producciones españolas para la pequeña pantalla están logrando tener un boom sin precedentes. Tras el éxito de La casa de papel, cadenas galas (no pertenecientes a plataformas) han emitido títulos como Velvet, Vis a vis o Merlí. Recientemente, se ha anunciado que La edad de la ira, de Atresmedia, también desembarcará en el país vecino. Algo que comenzó en su momento con Un paso adelante, una de las primeras ficciones españolas en triunfar en Francia.

Sin embargo, el remake como tal ha sido algo menos habitual, aunque es igual de importante. Las versiones francesas de éxitos de otros países suelen tener muy buena acogida en el país vecino. Series como Infidèle, Insoupçonnable, R.I.S, police scientifique o La Flamme han logrado superar incluso a sus contrapartes originales en lo referente a la recepción del público.

El boom de las series españolas en el país vecino

De ahí, que TF1 haya optado por realizar una adaptación propia de la primera temporada de La Caza es también un síntoma más de la buena salud de la que goza la ficción española, cada vez más popular y con mayor prestigio en la escena internacional. Precisamente, la serie creada por Agustín Martínez y Luis Moya es un tipo de producción ideal para ser adaptada.

La primera temporada estaba ambientada en Monte Perdido, el macizo calcáreo más alto de Europa y situado dentro de la vertiente sur del Pirineo central, en Huesca (Aragón). Esa situación geográfica era muy adaptable para Francia, al mantener los Pirineos como escenario central, sólo que llevando la trama a la parte norte y cambiando a la Guardia Civil por la Gendarmería (su equivalente galo).

'La Caza. Monteperdido'.

En la versión original, dos agentes de la UCO (Unidad Central Operativa) de la Guardia Civil reabren el caso de la desaparición de dos niñas en el pueblo de Monteperdido, dado que una de ellas ha reaparecido. Una primera temporada que gozó de éxito y de prestigio y que dio pie a otras dos tituladas Tramuntana y Guadiana y ambientadas en Baleares y Huelva.

Una ficción que tras su visionado en TVE ha podido disfrutarse en Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ y RTVE Play, lo que le ha permitido tener mayor vida tras su emisión en abierto. Es más, sus datos en plataformas son las que han aumentado su prestigio. Con la incógnita de saber si TVE se atreverá a dar luz verda a una cuarta temporada de La Caza, esta noticia de cómo su éxito traspasa fronteras supone un punto positivo en medio de la incógnita.

La serie ideal para ser adaptada para el público francés

Quedará por ver cómo será esta versión. De las series españolas adaptadas, sólo Escenas de matrimonio ha logrado no sólo igualar el número de episodios de su contraparte española, sino que la ha superado ampliamente, dado que su emisión comenzó en 2009 y continúa en la actualidad.

Rivière perdue tiene muchas papeletas para, al menos, igualar a su contraparte española. La versión original cuenta con sólo ocho episodios. Aunque su duración sea de 70-75 minutos por episodios, el que el número de capítulos sean tan breve ayuda a que sea fácilmente adaptable. A ello se suma que sus siguientes temporadas continuaron con el mismo patrón.

'La Caza. Monteperdido'.

Las series francesas suelen seguir el patrón internacional de 20-30 minutos de duración por episodios en sitcoms y 45-50 minutos en ficciones dramáticas. No obstante, han sido varias las veces que han ampliado el metraje de sus series, con algunas llegando a los 70 o 90 minutos, especialmente aquellas que funcionan como telefilmes dentro de una saga, como sucede con Capitana Marleau o Los pequeños asesinatos de Agatha Christie.

Con lo cual, La Caza. Monteperdido puede mantener su esencia, con el añadido de tener de nuevo a los Pirineos como los testigos de un crimen. Ahora, queda la pregunta de cuándo se verá esta versión en Francia y, lo más importante, si se podrá ver también en España (país que, precisamente, importa bastante producción francesa, dado su buen funcionamiento, especialmente en el caso de las ficciones policíacas procedimentales).

