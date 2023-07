Ángela Portero recuerda en ‘Así es la vida’ cómo Julio Iglesias le dio “un morreo”: “Para él será lo normal”

Esta noche se emite una nueva entrega del reality ¡Vaya vacaciones! de Telecinco, y, como es habitual, desde Así es la vida han cebado algunas de las imágenes que se podrán ver. En un momento dado, en la casa donde viven todos los concursantes que permanecen en la competición comienza a sonar Soy un truhán, soy un señor de Julio Iglesias. Eso provocó que algunos se dirigiesen a Makoke, quien ya contó en alguna ocasión que tuvo un idilio con el cantante cuando tenía 19 años. “¿Estuviste con Julio Iglesias? ¿Te queda alguien? ¿El rey emérito?”, le llegaron a preguntar sus compañeros, en tono jocoso, por su conocido currículo amoroso.

Makoke entonces recordó cómo estuvo un año viviendo en Miami “hace 25 o 30 años”, cuando “era una cría”, y cuando quisieron saber si se enamoró de Julio, ella confirmó que tuvo “un romance”, y que tiene fotos con él, y que las guarda en su casa.

De vuelta al plató, Ángela Portero quiso contarle a César Muñoz que ella misma tuvo una historia muy llamativa con el que fuese representante de España en el Festival de Eurovisión de 1970 con el tema Gwendolyne. “Fue en año 1996, en República Dominicana, precisamente, donde están ellos”, comenzó a narrar la periodista, en referencia al enclave donde se ha grabado ¡Vaya vacaciones!.

[Telecinco plantará cara al ‘Grand Prix’ con el estreno en abierto de la serie ‘Días mejores’]

“Yo iba como periodista con un grupo de periodistas hacerle una entrevista, porque estaba con su disco Calor”, detallaba, para justo después corregir la fecha y decir que no era 1996 sino 1992, porque “yo acababa de empezar” en la profesión. “El caso que voy a hacerle una entrevista a un hotel en Santo Domingo. Entro a la entrevista y, según entro, pues nada, le doy dos besos, o le voy a dar dos”, seguía explicando, y haciendo referencia a que es una persona supersimpática, y que ya era pareja de Miranda Rijnsburger, “que estaba allí, como apartada, como de acompañante”. “Pues a mí Julio Iglesias lo primero que hizo fue darme un morreo”, remataba la que fuese concursante de GH VIP.

“Te lo juro que yo me quedé así, como ¿pero y esto? Y luego dije: bueno, pues para él será lo normal, y yo tenía que conseguir la entrevista”, añadía al respecto. Cuando eso sucedió se quedó “muy cortada, porque yo era superjoven”, y que se apartó “y ya está. Con esto quiere decir que Julio siempre ha sido así, y es decir, si tú quieres, te vas con él”, terminaba diciendo, en referencia al “romance” de Makoke con el padre de Enrique Iglesias.

Sigue los temas que te interesan