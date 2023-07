5 curiosidades televisivas de ‘Grease’, la película con la que La 1 se mide a ‘Password’ y ‘La última noche’

Esta noche, La 1 va a emitir en prime time Grease. Y es fácil entender la razón. Aunque la película se estrenase en España hace casi 45 años, en concreto, el 22 de septiembre de 1978, se trata de un título muy querido por los espectadores, que suele funcionar en audiencias. De hecho, el año pasado, cuando la emitieron por última vez el 13 de agosto, también en horario de noche, consiguieron ser el programa más visto de su franja. Un pase que sirvió como homenaje a Olivia Newton-John, fallecida días antes, y que protagonizaba la película junto a John Travolta.

Con dirección de Randall Kleiser, contaba en clave musical cómo unos adolescentes (aunque sus actores rondaban los 30) vivían su último curso de instituto en el Rydel High School, entre canciones que ya son himnos como Summer nights, You’re the one i want o Hoppelesly devoted to you.

Con esta apuesta de corte nostálgico, TVE pretende hacer frente a dos estrenos. Y es que en Antena 3 verá la luz la nueva etapa de Password, con Cristina Pedroche como presentadora, y en Telecinco arranca La última noche, el nuevo magacín nocturno de Sandra Barneda que arranca con una entrevista a Miguel Ángel Revilla como plato fuerte.

Por esta nueva emisión de Grease, en BLUPER hemos recogido 5 curiosidades relacionadas con la pequeña pantalla del largometraje, que también pudimos ver en ocasiones anteriores en cadenas como Telecinco.

1. La primera vez que se emitió Grease en la televisión española fue en 1985, el 28 de diciembre, tras Informe Semanal, que dada la fecha ese día recibía el nombre de Informe del año. Comenzó su emisión más tarde de lo que lo hará hoy: a las 22:40 horas. Su siguiente pase fue también una Navidad: el 31 de diciembre de 1987.

2. En 2018, su nombre fue muy criticado por los seguidores de Eurovisión. La tarde del 12 de mayo, TVE decidió emitir la película por enésima vez, después de que sus derechos hubiesen pasado por otras cadenas. Esto suponía que TVE no emitiría ningún programa previo al Festival de Eurovisión de aquel año, en el que España estuvo representado por Amaia y Alfred. Curiosamente, la protagonista del filme, Olivia Newton-John, representó a Reino Unido en el Festival del año 1974 representando al Reino Unido. Quedó en cuarta posición.

3. En 2016, Fox emitió en directo un musical para televisión de Grease. Los protagonistas fueron Aaron Tveit y Julianne Hough, y también estaba Vanessa Hudgens, de High School Musical, como la rebelde Rizzo. Y como guiño a la original, la actriz Didi Conn, que hizo de Frenchy en la película, hizo un cameo como la camarera del bar donde los chicos se suelen reunir. Este musical está disponible en el catálogo de HBO Max. Hablando de High School Musical, hay que destacar que su creación vino precedida por una idea anterior de hacer Grease 3, con Kylie Minogue, como hija de Danny y Sandy, es decir, Travolta y Olivia.

4. Este 2023, SkyShowtime estrenó Grease: El auge de las Damas Rosas, una precuela de la película. En ella se cuenta cómo un grupo de chicas fuera de la norma se unieron para crear la pandilla conocida como las Pink Ladies, del que formaban parte Frenchy, Rizzo o Marty. Como guiño, uno de sus personajes protagonistas se llamaba Olivia. La serie acababa justo con la llegada al instituto Rydell de uno de sus alumnos más célebres: Danny Zucko.

5. Grease ha sido una cantera innegable de imitaciones en nuestra televisión. En Tu cara me suena, por ejemplo, vimos a Anna Simon con Santiago Segura como Olivia y John castizos. Más tarde, Blas Cantó se marcó un espectacular Grease lightning, y Llum Barrera sacó su lado más desgarrado en la interpretación de Hoppelesly devoted to you, canción que este año también interpretó Merche. Además, Mario Vaquerizo y Eva Soriano también hicieron en la edición de 2020 el conocido hit Summer Nights.

