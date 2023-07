Julian Iantzi se pronuncia sobre su salida de ‘El Conquis’: “Sé los motivos, pero no quiero hacerlos públicos”

A inicios de mes, el presentador Julian Iantzi se despedía por sorpresa del programa El Conquistador del Caribe, conocido como El Conquis, del cual ha estado al frente a lo largo de 19 ediciones en la ETB. Su marcha coincidía con la llegada de este mismo formato a TVE en una edición nacional titulada El Conquistador, cuyo estreno se prevé cercano, y en la que compartirá funciones con Raquel Sánchez Silva. “Muy muy a mi pesar es mi última final y va a ser mi última edición como presentador de El Conquistador. La vida va por ciclos y mi ciclo ha durado 19 años”, dijo entonces el comunicador, en lo que era la última gala de la temporada. Pero no ha sido hasta ahora cuando ha roto su silencio, en una entrevista con el diario Berria.

Aunque no quiere entrar en los detalles de esa salida, sí ha declarado que “la edición 20 la presentará otro. Yo me quedo fuera”. El adiós, pues, no ha sido algo decidido por él, y apunta que desde ETB “tienen su razón. Yo la escuché y eso es todo. Nosotros somos profesionales, a veces nos contratan y deciden si renovamos o no el contrato. Después de 19 años, ETB ha decidido que es el momento de cambiar”.

Una de las preguntas que le han realizado es que si la llegada el El Conquistador a la televisión pública puede ser la razón por la que no seguirá al frente de la versión autonómica. En ese sentido, Julian Iantzi detalla que lleva “años trabajando para cadenas de televisión españolas y hasta ahora no ha habido problemas”. “Sé los motivos de ETB, pero no quiero hacerlos públicos. Simplemente lo acepto”, apunta.

[Raquel Sánchez Silva: "Estoy en un momento precioso que no vivía desde el nacimiento de Cuatro o 'Supervivientes"]

A pesar de que no estará, pues, en El Coquis en su temporada 20, ha confirmado que seguiremos viéndole en ETB con “otros proyectos” de los que no ha dado más detalles. “No tengo ni idea de lo que sucederá en el futuro”, comenta en ese sentido.

Sobre el próximo estreno en TVE, destaca que los concursantes “elegidos son de clase mundial, las pruebas son muy duras y lo que sufrieron es real”, y añade que su compañera “Raquel Sánchez Silva ha hecho muchos realities y se ha quedado muy sorprendida”. Cada edición del formato cuenta con nuevos participantes, distribuidos en tres equipos: uno de chicos, uno de chicas y un tercero mixto, y cada uno de ellos tiene un capitán, que en este caso serán los profesionales del deporte Cesc Escolá, Joana Pastrana y Patxi Salinas.

Sigue los temas que te interesan