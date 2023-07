Rifirrafe entre Afra Blanco y Luis Garvía en 'laSexta Xplica' a raíz de la 'hucha' de las pensiones: "Es una estafa"

laSexta Xplica está viviendo sus semanas más convulsas con las Elecciones Generales del 23-J a la vuelta. Entre los muchos temas que se debatieron estuvo el del sistema de pensiones. Fueron varios los comentarios que hablaron en la necesidad de renovar completamente el modelo de financiación. Ahora bien, las fricciones vinieron de cara a la hora de cómo reformarlo. En esa discusión, Afra Blanco volvió a ser una de las protagonistas, viviendo un tenso desencuentro con Luis Garvía.

Uno de los focos fue si es posible retrasar la edad de jubilación, así como también se recordó que no todos los trabajadores pueden retirarse laboralmente a la misma edad, dado que son muchas las profesiones y todas muy distintas. En esa línea, fue Garvía. “Al final, gran parte de las cosas que estamos viendo no tienen que ver con problemas políticos, sino que son problemas técnicos. Yo no he dicho, Alejandro [Inurrieta], que no se haya hecho nada con las pensiones”, comenzó a explicar el doctor en Finanzas por la ICADE, en respuesta al comentario el profesor de la UCM.

“Lo que estoy diciendo es que lo que se ha hecho con las pensiones no es suficiente y la inercia que lleva el cambio social es mucho más grande. En la línea de lo que ha comentado Feijóo [en un vídeo mostrado anteriormente sobre los precios de los alimentos y las pensiones], el salario medio en los últimos 20 años ha subido un 30%; mientras que la pensión media ha subido un 60%”, dijo, antes de que Inurrieta le quisiera interrumpir.

“Hace 20 años, se dedicaba, de media, un 38% del salario a pensiones y ahora se está dedicando un 57%. [...] Tenemos un cambio social que es tremendo. Parece que no hemos aprendido nada con la pandemia, el elemento central de la economía debe ser el cuidado. Está bien emprender, no todos somos iguales”, prosiguió, justo para rendir tributo a Francisco Ibáñez, creador de Mortadelo y Filemón y recientemente fallecido. “Yo no tengo la capacidad de crear obras maestras del cómic, al igual que no todo el mundo no es capaz de emprender, hay que darle la mano a aquél que no puede”, señaló.

'laSexta Xplica'.

Fue ahí cuando tuvo la palabra Afra Blanco. La sindicalista fue la que mentó el término de ‘hucha de pensiones’, lo que provocó el ataque del doctor en Finanzas. “A veces, parece que se nos ha olvidado que se ha aprobado una ley de sostenibilidad para las pensiones hasta el 2050. Esto introduce una cuota de solidaridad y destopar las contribuciones hasta ese año. En la ‘hucha’ de pensiones, por primera vez, en 11 años, se ha puesto dinero”, dijo la sindicalista antes de ser interrumpida.

“¡La ‘hucha’ de las pensiones es una estafa! ¡No existe!”, dijo, antes de que Blanco intentase proseguir. “Estás hablando de unicornios, de elefantes con orejas que vuelan”, dijo antes de que la sindicalista siguiese hablando. “Lo que pides, aplícatelo”, le señaló, recordándole así a Garvía que antes no se dejó interrumpir.

