Rifirrafe entre Rosa Villacastín y Nacho Montes en 'Lazos de sangre' por el vestido de Tamara Falcó

A pesar de su espíritu institucional, el regreso de Lazos de sangre vino con polémica. Con la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva como tema principal, ambos profesionales vivieron un fuerte rifirrafe a la hora de comentar el estilo del vestido de novia de la marquesa de Griñón. Una discusión que subió de tono cuando la colaboradora de La hora de La 1 llegó a decir que el especialista de moda estaba "insultando" a la socialité.

El periodista no tuvo dudas de criticar duramente el vestido diseñado por Wes Gordon, director creativo de Carolina Herrera. A pesar de que la exclusiva del enlace ha provocado que se agotasen en cuestión de horas los ejemplares de la revista ¡Hola!, hasta el punto de que la web sufrió un pirateo informático para filtrar las fotos, el tan ansiado traje de novia no convenció, en absoluto, a Montes.

Todo comenzó con una pregunta de Jordi González. "¿Hay algo que te haya impactado especialmente a ti de esta boda?", Montes no tuvo duda alguna en decirle que sí. "Sí. La de cosas feas que había en una boda tan cara. Por ejemplo, el vestido de la novia", dijo sin inmutarse. Un comentario que rompió el tono oficial de la tertulia, tal y como expresó Boris Izaguirre. "¡Hombre, cómo dices eso!", expresó el venezolano.

"Es lo que pienso. Lo que no va a decir nadie", expresión, dejando inicialmente, al plató perplejo antes de argumentar, con palabras nada complacientes, por qué le pareció desacertado el traje. "Feo, antiguo, rancio, obsoleto, pesado, de invierno, y que hacía a la novia como si fuera Camila Parker Bowles en Escocia casándose en febrero", justificó, a pesar de ser la firma de Carolina Herrera y cuyo coste llegase a los 120.000 euros, según lo revelado por diversos medios.

Montes, eso sí, cargó sólo contra el diseño, dado que consideraba que "decepcionante" respecto al carácter que muestra la marquesa en sus colaboraciones televisivas. "Me imaginaba a Tamara una tía muy espontánea, divertida, fresca, optimista y joven, que es como yo la veo, y el vestido que llevaba era todo lo contrario a eso", dijo. Pero eso no evitó que Rosa Villacastín le atacase.

"No he venido a sentarme para decir lo bonito que es todo"

La veterana periodista se mostró muy indignada por los calificativos que usó Montes. "¡Estás insultando a los que han hecho el traje! Una cosa es criticar que no te gusta el traje y otra cosa es decir lo que estás diciendo", expresó. ""No estoy insultando, porque lo que estoy diciendo es que no me gusta el traje para esta novia", le respondió Montes, recalcando que se trataba de una boda celebrada en pleno verano, en un día en el que se superaron los 40 grados de temperatura.

Una respuesta que no convenció a Villacastín, quien dijo que era el vestido adecuado para Falcó, dado que fue ella quien lo eligió. "No te gusta, pero no eras tú el que se iba a casar, sino Tamara, y ella es la que ha elegido ese vestido", dijo, intentando justificar el diseño.

Lejos de quedarse callado, Montes le lanzó una pulla, recordando que el debate estaba siendo excesivamente institucional. "Bueno, Rosa, si he venido aquí a sentarme para decir lo bonito que es todo, ya estáis vosotras para hacer eso. Ya vengo yo a decir la realidad del mundo", expresó.

Montes tampoco tuvo dudas en comparar el diseño del vestido de la socialité con el que lució la reina Letizia en su casorio, recordando que el que llevó la consorte de Felipe VI y que fue diseñado por Pertegaz. El periodista también lo tachó de "rancio y pesado". El especialista de moda también consideró que el vestido que lució Isabel Preysler tampoco era adecuado, dado que tampoco iba en sintonía con el aspecto que tenía el atuendo de su hija.

