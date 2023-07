Antena 3 cambia de planes con la final de 'Tu cara me suena': pone en jaque el próximo estreno de Telecinco

Antena 3 lo ha vuelto a hacer. La cadena de Atresmedia ha decidido repetir la estrategia que siguió con la final de Mask Singer, al retrasar la gala que decidirá el ganador o ganadora de la décima edición de Tu cara me suena. La final estaba programada para este viernes 14, pero finalmente se emitirá la próxima semana emitiendo esta un refrito que llevará de título Tu cara me suena: encarando la final.

Así, Antena 3 deja vía libre a la última entrega del Deluxe, que se despedirá con Mercedes Milá, Leticia Sabater y Conchita Pérez. A la cadena de San Sebastián de los Reyes no le preocupa en absoluto el dato que puede hacer el programa de La Fábrica de la Tele, pues, en las últimas semanas viene marcando audiencias discretas.

Como decíamos líneas más atrás, Atresmedia calca la jugada que hizo hace un par de semanas al retrasar la final de Mask Singer. El formato de las máscaras arrasó en audiencia y firmó la sentencia de muerte a La Traición, la serie turca que estrenaba Telecinco y que cosechó un paupérrimo 6,8% de cuota de pantalla. La serie ha sido retirada del prime time esta semana.

[Las tardes de Telecinco tocan fondo sin 'Sálvame': mínimos históricos para 'Mía es la venganza' y 'Así es la vida']

Antena 3 confía en que el repaso de la edición anote un dato más que digno -no tiene rival en la noche de los viernes al promediar un genial 18,9%- frente a la despedida del Deluxe. Pero, más allá de reservarse un buen dato para su cuota mensual de julio, lo que esconde este movimiento es torpedear el próximo estreno de Telecinco: La última noche.

Se trata del programa presentado por Sandra Barneda que sustituirá al Deluxe en las próximas semanas. Está producido por Cuarzo, la misma productora que está detrás del magacín Así es la vida y del reality ¡Vaya vacaciones! Lo cierto es que Telecinco quería estrenar este nuevo formato a finales de junio. Sin embargo, la productora pidió más tiempo a la cadena para pulirlo más.

💣💣¡¡ATENCIÓN!!💣💣 Este viernes cerramos para SIEMPRE el Deluxe con una madrina de excepción. ¡La gran MERCEDES MILÁ se sienta en nuestro plató para despedir en DIRECTO los 14 años del programa!#UltimoDeluxe #MercedesMila pic.twitter.com/3bndYxKUZL — Deluxe (@DeluxeSabado) July 11, 2023

Los directivos de Mediaset se vieron obligados a dar una vida extra a Viernes Deluxe, extendiendo las emisiones varias semanas más de lo anunciado en un principio - iba a finalizar el 16 de junio- por "ajustes de programación". Con el antecedente de Mask Singer, Telecinco podría posponer el estreno de La última noche si no quiere sufrir un batacazo contra la final de Tu cara me suena.

En cuanto a la final del talent show de Antena 3, hay que decir que no será en directo como en otras temporadas y que el público del plató será el que decidirá el nombre del ganador. El título se lo juegan Andrea Guasch, que imitará a Beyoncé; Jadel, que encarnará a Carlos Rivera; Merche como Natalia Jiménez; Alfred lo intentará con el grupo neoyorkino Antony and the Johnsons y Miriam apostará por Lady Gaga.

🥺 ¡Nosotros tampoco queremos que se acabe!



📺 Este viernes, repasamos junto a @Fuentes_Manel y nuestros concursantes sus grandes actuaciones y los mejores momentos.



💥 #TuCaraMeSuena, encarando la Final.



Todos los detalles: https://t.co/CZ2D9t8Et6 pic.twitter.com/xdQlsxkFxg — TuCaraMeSuena (@TuCaraMSuena) July 11, 2023

Sigue los temas que te interesan