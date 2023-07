'Pasapalabra': Quiénes son los invitados de hoy Cristina Gallego, Javi Cantero, Belinda Washington y Jaime Astrain

Javi Cantero es hijo de El Fary, y como su padre, se ha dedicado profesionalmente al mundo de la música. En el año 2001 publica su primer disco homónimo, que funcionó gracias a temas como ‘Y cuanto más acelero’ o ‘El pircing de su ombligo’.

Desde entonces, Javi Cantero ha sacado numerosos discos, como ‘Tracalcatraca’ o ‘Sin Pedigrí’, y ha fusionado la música española con el funk, el blues, el reggae o el pop, entre otros estilos. En 2016, de la mano de Sony Music, edita un disco homenaje a la carrera de su padre, que lleva por título ‘Recordando al Fary’, en el que revisitan algunos éxitos de su progenitor, y en el que vuelve a colaborar con numerosos artistas, como Chambao, Rosario y Lolita Flores o Camela.

Belinda Washington, actriz y presentadora. Chica Hermida, Washington saltó a la fama en 1995 al hacerse cargo junto a Chapis de ¡Qué me dices!, uno de los primeros programas de televisión de las privadas dedicados a la prensa rosa. Aquel proyecto le serviría para convertirse en uno de los rostros de la pequeña pantalla y ser elegida para presentar el magacín semanal De domingo a domingo en Telecinco. También sustituiría a Carmen Sevilla al frente del Telecupón y presentaría formatos como La trituradora o Grandiosas.

Paralelamente, Washington también inició su carrera como actriz en series como Vecinos, Farmacia de guardia, Hermanos de leche, Médico de Familia o La casa de los líos y en cine con pequeños papeles en cintas como Manolito Gafotas o ¡Ja me maaaten….! y en obras teatrales como Insatisfechas o Ni para ti ni para mí, donde compartió escenario con la actriz Miriam Díaz Aroca. Durante los últimos años la hemos podido ver en series como Ciega a citas, Algo que celebrar, Yo quisiera, Lo que escondían sus ojos y, por supuesto, Paquita Salas. Tampoco podemos olvidar que la actriz fue vencedora de Me lo dices o me lo cantas, el programa de parodias de Fremantle para Telecinco, y que concursó en Tu cara me suena, en Antena 3 y Esta noche gano yo de Telecinco. En la actualidad, colabora en Así es la vida.

Jaime Astrain, natural de Madrid, pero criado en Almería, comenzó dedicándose al fútbol. Durante años jugó en equipos como el Villarreal y el Real Jaén, pero con 27 años decidió colga las botas y dedicarse al mundo de la moda.

Se trasladó a Indonesia, y gracias a ello comenzó a realizar trabajos por diferentes puntos del planeta como modelo. A pesar de ello, siguió vinculado al mundo del deporte como comentarista de El Chiringuito de Jugones, y prestando servicios en una empresa que pone en contacto a futbolistas españoles con equipos asiáticos.