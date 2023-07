Rafa Mateo (¿QQCCMH?) reaparece tras sufrir un ictus en mayo: “Todavía sigo en el juego”

El pasado mes de mayo, la familia de Rafa Mateo, conocido por su paso por el programa ¿Quién quiere casarse con mi hijo?, comunicó que el joven, de 29 años, había sufrido un ictus. Y un día después, sufría otro. Pero todo parece evolucionar de forma favorable, y así, el propio Rafa ha sido quien ha vuelto a usar su cuenta de fotografías para comunicarse

“Gracias a dios estoy sin ninguna secuela”, ha compartido el hermano de Christopher Mateo, ganador de Supervivientes 2015. Junto al texto se podían ver varias fotografías suyas, una de ellas en una piscina, y otra en un hospital.

En su actualización, Rafa ha querido dar las gracias a todo el mundo que ha estado pendiente de su estado y mandando muestras de cariño. “Quiero agradecer todos vuestros mensajes de apoyo, ¡no me esperaba tantos! Gracias dios y gracias a todos vosotros. Sufría de tensión alta y no lo sabía hasta que el cuerpo me aviso”, añadía el marbellí

De esta forma, Rafa Mateo quiere dejar claro que todo ha sido un susto. De hecho, en la actualidad se encuentra en Monte-Carlo, y en otra fotografía aparece junto a un coche de lujo asegurando: “Todavía sigo en el juego. El Lobo”.

Fue en el año 2015 cuando conocimos a Rafa Mateo, en la cuarta temporada de ¿Quién quiere casarse con mi hijo?, formato de Cuatro en el que varios hombres solteros buscaban pareja con el asesoramiento de sus propias madres. Rafa ganó una popularidad enorme, así como su madre María Luisa y su hermano Christopher. Aunque fue al programa para encontrar el amor, no acabó prendado de ninguna de sus pretendientas y salió soltero. Ese mismo año su hermano concursó en Supervivientes y ganó la temporada. Entonces Rafa fue un habitual de los platós, pues se encargaba de su defensa.

Rafa también fue noticia en aquella época por ser detenido por no haber acudido a la comisaría tras una notificación, lo que le hizo estar en búsqueda y captura. De hecho, su familia y él mismo estuvieron envuelto en diversas polémicas por cuestiones económicas y judiciales. En 2020, de nuevo, volvió a los titulares tras ser acusado de estafa y ser detenido por un altercado en Marbella.

