Piqué se alegra del final de 'Sálvame': "Es indecente lo que hacen; para la sociedad es mejor que se acabe"

La cancelación de Sálvame es una de las noticias televisivas del curso. Significa cerrar a una era de la historia de Telecinco y de la cultura pop de este país. El programa de La Fábrica de la Tele se despedirá para siempre el próximo 16 de junio, después de 14 años ininterrumpidos en antena. En septiembre, será sustituido por un magacín de actualidad que estará presentado por Ana Rosa Quintana.

Desde que se filtrara el pasado viernes la información, se han producido numerosas reacciones. Mientras que una parte no entiende la decisión tomada por la nueva cúpula de Mediaset y cree que están cometiendo un fatal error, hay quien celebra el adiós de Sálvame porque, a su juicio, es un formato que ha destrozado la vida de muchas personas.

Uno de ellos es Gerard Piqué. El exfutbolista del Barça no pudo ocultar su alegría en la emisión de la After Kings este lunes. Se trata del programa en el que tanto Ibai Llanos como Piqué se reúnen con los presidentes de la Kings League para repasar todo lo que ha dado de sí la jornada de la competición que, por cierto, empezó a emitirse en Cuatro después de que Mediaset adquiriera los derechos de emisión.

Precisamente, este acuerdo con el grupo con sede en Fuencarral desencadenó en que Piqué soltara un "hemos hecho que se acabara Sálvame". "¿Estaba dentro del contrato? Di la verdad", le preguntaron a lo que el ex de Shakira negó: "No, no. La verdad que no. No era por contrato que impuse que se acabara Sálvame. Que se haya acabado, pues no me parece mal".

Su palo al programa de Telecinco hizo que sus compañeros le abuchearan. "¿Qué te ha hecho Belén Esteban?", preguntó Ibai. "Qué me ha hecho? No me llevo mal... Pero es indecente todo lo que hacen en ese programa. Es todo mentira. Además, para la sociedad es mejor que se acabe", dijo rotundo para rematar con un "ya tenéis el titular".

Lo cierto es que, desde que Piqué terminara su relación con Shakira, Sálvame se ha mostrado muy a favor de la cantante. Es más, en pleno boom con la tema BZRP Music Session #53, en la que la colombiana dedicó más de una indirecta a Clara Chía, su nueva pareja, el programa que pilota Jorge Javier en Telecinco protagonizó una intensa persecución a la pareja.

PIQUÉ a favor de que hayan quitado @salvameoficial de Mediaset y esté la Kings League 😳 #AfterKings1 pic.twitter.com/d14ls09cv1 — Kings League Clips (@KLClips) May 8, 2023

