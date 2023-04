Toni Acosta: "Recomendaría que todos los actores del reparto de 'Élite' se atreviesen a hacer teatro"

Convertida en una de las grandes apuestas de TVE, 4 estrellas ha desembarcado en el Access Time de La 1. La ficción creada por Daniel Écija, Ángel Turlán y Borja González Santaolalla tuvo un buen debut, un 10,5% de share y 1.451.000 espectadores. Un dato que ha logrado estabilizarse, dado que sus espectadores su share ha rondado entre el 8,3% y el 9,5% y la media de espectadores se mantiene por encima del millón de espectadores. "Nuestro objetivo es ofrecer una serie de calidad, con la calidad del prime time pero pensado para que serie diaria", declara Toni Acosta, su protagonista.

4 estrellas comienza con la supuesta muerte de Ricardo Lasierra (Antonio Resines), patriarca de la familia que regenta uno de los hoteles más importantes del pueblo de Vera de la Cruz. Su deceso provoca que se revele un secreto, tenía una hija ilegítima, Clara (Toni Acosta), con la que no solo mantenía un contacto constante, sino a la que quería reconocer como una heredera más. Para Clara, el fallecimiento de Ricardo supondrá enfrentarse a su pasado y reabrir viejas heridas.

Un proyecto que ha ido fraguándose poco a poco y en el que Toni Acosta siempre estuvo en la mente de los creadores. "La serie empezó a resonar allá por mayo-junio del año pasado. Lo que pasa es que yo, ahora voy a echar muchas floras a la productora porque me siento muy agradecida, porque, en ese momento, tenía un incipiente proyecto de teatro que no podía abandonar", explica Toni Acosta en una entrevista concedida a BLUPER.

[Crítica de '4 estrellas': TVE sorprende positivamente con su nueva apuesta para el access prime time]

"A Daniel Écija le dije que no, rechacé el proyecto. Pero me querían a mí y pasado el verano, allá por finales de agosto, me volvieron a enviar los guiones. Me dijeron que me iban a ayudar, que este personaje era ideal para mí. Fue en septiembre cuando ya me senté con ellos. Es una de esas veces en las que te sientes mal porque te salen dos proyectos muy buenos a la vez", continúa explicando, agradeciendo "el esfuerzo tremendo" que ha habido por parte de la producción y la dirección.

"El culebrón es un género que nos ha dado muchas alegrías"

La ficción de Good Mood busca también aportar un punto diferente respecto a anteriores series con las que TVE apostó por el Access Time, como la sitcom La peluquería. En esta ocasión, el ente público apuesta por una historia que aprovecha los elementos propios de las telenovelas para llevarlo a géneros como la comedia.

"El culebrón es un género que nos ha dado muchísimas alegrías y nos han enganchado temporadas y temporadas. Entonces, esta serie sí que creo que lo original y particular es que tiene de todo. Eso es lo que queremos destacar, ¿cuándo has visto un culebrón que no solo tenga comedia, sino misterio y hasta secuencias de acción? En 4 estrellas, nos estamos dejando la piel para que salga bien y la gente se sorprenda y quiera seguir viéndola", explica Acosta, quien reivindica que 4 estrellas sea una producción que apueste por la calidad tanto a nivel visual como creativo.

"El reto de la serie es meter en el plan de rodaje de una serie diaria una calidad y un formato que se acerque al que estamos acostumbrados de ver en prime time. Trabajamos de una forma muy particular, rodando con mucha libertad, aunque estén los guiones. Los actores hemos podido compartir cosas", detalla sobre cómo se decidió gestionar el proyecto. "Nuestro objetivo es que cuando la gente lo vea, su cabeza no se vaya a echar de menos nada, sino que la imagen sea la que toca ver a esa hora. Los guiones son estupendos, hay unos giros interesantísimos que nadie verá venir. Ningún personaje es bueno ni malo. Cada uno tiene su batalla, su herida y, a partir de ahí, lo defiende. Me encantaría generar empatía en el público, que las diferentes familias se sintiesen representadas, que es uno de los elementos esenciales de 4 estrellas", añade.

De hecho, Acosta reivindica que se apuesta por este tipo de formato, inusual en la televisión española, pero bastante habitual en otros mercados europeos como el portugués o el italiano. "Me han comentado que este formato existe en muchos países en Europa, en el Reino Unido o Francia. Sin embargo, aquí en España, sí que es verdad que no nos habíamos atrevido, como que el Access Prime Time requiere casi de una calidad de imagen y de serie que no nos daba tiempo a producir, dado que se suele buscar algo rápido. Ahí está el reto", argumenta.

Una serie que, a pesar de tener espíritu coral, tiene a Clara, el personaje de Acosta, convertida en toda una heroína de un culebrón, al ser una hija ilegítima que debe reivindicar su lugar en una familia que la ve como un elemento hostil. Un papel que se aleja del cliché, para mostrar una humanidad con la que "empatizar con el público".

"A mí me gusta mucho cuando Clara se quiebra. Mi hija en la ficción, Sara [Marina Baeza] me planta cara. Sí que creo que en las familias monoparentales, la hija hace a veces de madre. Mi personaje tiene sus momentos de bajón, pero su hija está ahí, apoyándole. Eso está genial, porque refleja la propia fragilidad y duda que existe en la vida. A veces, a Clara, la propia vida le desborda y es bonito de ver. Ya se irá mostrando, pero muestra cómo toma una serie de decisiones y luego se da cuenta que, quizás, se haya equivocado", expone.

'4 estrellas'.

"Soy fan del culebrón, en el buen sentido de la expresión. Hay giros de guion increíbles y no te están contando todo lo que está pasando. Ricardo Lasierra tiene muchos secretos y eso forma parte de la esencia de esta serie. Nadie es tan bueno como parece ni tan malo. Yo cuando entramos en secuencias que son culebrón, yo ya avisó que entramos en modo telenovela", agrega.

Una producción que coincidió con otro proyecto teatral que tenía ya apalabrado la actriz. Se trata de El sonido oculto, obra de teatro de Adam Rapp, ganador del Pulitzer, y que adapta Juan Carlos Rubio y que está en función en el teatro Pavón desde el 29 de marzo al 14 de mayo, coincidiéndole aún con el rodaje de 4 estrellas. Para Acosta, ha sido "muy bonito" compaginar ambos trabajos, en un "ejemplo de sinergia creativa".

"Para que yo pueda estar en la obra, los miércoles y los jueves me liberan a las 17:00 del rodaje de la serie. Entonces, el miércoles pasado, había mucho revuelo en la serie, intuía que estaba pasando algo. Pregunté y me dijeron que esa noche iban a verme. Les dije que no le dijeran para no ponerme nerviosa. El caso que fueron más de una veintena personas del equipo para verme en la obra", relata.

"Llenaron la sala y hubo coloquio después. Yo sentí que el teatro también formaba parte del proyecto de la serie. Ellos siempre han estado involucrados en que yo llegase pronto y me han cuidado mucho para poder compaginar ambos proyectos. Me emocioné. Yo pensé que era muy bonito lo que acababa de pasar. En estos tiempos, necesitamos colaborar", prosigue.

"Omar Ayuso me ha reconciliado con los actores jóvenes. Tiene una humildad y unas ganas de aprender que admiro"

Precisamente, en esta obra, con la que Acosta se siente "orgullosa por haber sido capaz de generar el proyecto", la actriz coincide con Omar Ayuso. El actor, tremendamente popular a Élite, se enfrenta a las tablas por primera vez, en ejercicio que le hizo a Acosta reconciliarse "con la nueva generación" de intérpretes. "A mí, Omar Ayuso me ha reconciliado con los actores jóvenes, lo digo siempre en las entrevistas. En el teatro, dan igual tus seguidores, Instagram, las campañas publicitarias. En el teatro, tú te subes cada tarde a hacer una función y tienes que estar bien de voz, descansado y dar el do de pecho. Para mí, Omar fue una intuición. Nos lleva el mismo representante y buscábamos un chaval con estas características", declara.

"Omar ha tenido que aprender, pues no sabía moverse encima de un escenario ni proyectar la voz. Yo le miraba maravillándome, al ser testigo del proceso de aprendizaje de alguien que viene de la televisión, de tener millones de seguidores. Ir de gira con él es como imposible, me paran las fans brasileñas, voy sacándole fotos, parezco su asistente. Pero tiene una humildad tremenda, al confesar que no sabía nada, pero quería aprender. Me ha reconciliado mucho con esta generación y recomiendo a todo el reparto de Élite, que haga teatro", manifiesta.

'4 estrellas'.

Aunque el público está habituado en ver Toni Acosta en comedia, tanto en sus proyectos para cine como para los de televisión, el teatro le ha permitido a la actriz poder mostrar su vena dramática. "En el teatro es donde se me ha permitido desarrollar esa faceta. No es una queja, que conste. Soy muy feliz haciendo comedia, pero es verdad que en el teatro se me ha dado la posibilidad de diseñar otros registro", comparte.

"Todas las actrices estamos dispuestas a rodar la tercera temporada de 'Señoras del (h)AMPA'

Si bien, la actriz se encuentra triunfando en la gran pantalla con ¡Vaya vacaciones!, en la pequeña con 4 estrellas y sobre las tablas con El sonido oculto; todavía guarda la esperanza de que "alguien rescate" la malograda tercera temporada de Señoras del (h)AMPA, que rodaría "encantada".

'4 estrellas'.

"Esa tercera temporada estaba escrita y firmada, pero llegó el confinamiento y la pandemia. Entonces, los protocolos covid elevaban mucho el gasto, lo que provocó que muchos proyectos se cayeran y uno de ellos fue Señoras del (h)AMPA. Yo no lo descartó, eh. Eso está redactado y ahora todo está normalizado. Yo siempre lo digo: "el que quiera rescatarla, que la rescate". Eso está escrito y era una delicia el final. Sé que todas las actrices estaríamos dispuestas a rodarla, ahí lo dejo", concluye.

4 estrellas es una producción de RTVE y Good Mood, con Daniel Écija (Los Serrano, Estoy vivo, Cristo y Rey) como productor ejecutivo. Protagonizada por Toni Acosta, completan el reparto Marta Aledo, Dafne Fernández, Ana Gracia, David Lorente, Antonio Molero, Raúl Prieto, Ana Jara, Martí Cordero, Alejandro Albarracín, Marina Baeza, Francesca Piñón, Rosario Pardo, Gonzalo Caps, Álvaro Fontalba, Belén Écija, Edgar Vittorino, Carolina Rubio, Luisa Martín y con la colaboración especial de Antonio Resines.

Sigue los temas que te interesan