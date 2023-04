Lo surrealista de TVE al informar de "normalidad en las carreteras" con imágenes de un conductor kamikaze

Los informativos del Canal 24 Horas presentados por Beatriz Pérez-Aranda son famosos porque, de tanto en tanto, se viven momentos auténticamente surrealistas. Épico es el momento en el que la presentó el Gran Premio de Fórmula Uno de Australia y dijo que el piloto Robert Kubica iba tan rápido “como un pepino”. Ahora, se suma otra situación casi igual de extravagante, al informar de la “normalidad de las carreteras” con imágenes de un conductor kamikaze.

En la información rutinaria sobre el tráfico en las carreteras, en esta ocasión tomaba más importancia debido al puente del 1 de mayo. Pérez-Aranda compartía que la DGT preveía más de 6,5 millones de desplazamientos. Por supuesto, mientras informaba, se veían varias imágenes de carreteras, a modo de recursos.

Ahora bien, lo que nadie hubiera pensado era que justo cuando la periodista informaba que estaba habiendo plena “normalidad en las carreteras españolas”, en las imágenes que se veían, aparecía un coche circulando en sentido contrario. De hecho, en esa “normalidad”, se apreciaba cómo los demás vehículos reducían su velocidad para evitar chocar contra el kamikaze y esquivarlo.

Aunque los errores de estos informativos suelen estar asociados a su presentadora, no ha sido el caso en esta ocasión. Realmente, se trataba de un fallo de realización, pues las imágenes correspondían a una noticia anterior, en la que justo se informaba de cómo una mujer había recorrido cuatro kilómetros en sentido contrario en San Fernando, en la provincia andaluza de Cádiz. Un suceso que ocurrió el 5 de abril, una fecha completamente alejada del puente del 1 de mayo.

Por supuesto, esta noticia ha provocado sonoras carcajadas en redes, donde se ha vuelto viral. “Pues anda que decir ‘normalidad en las carreteras españolas’ con un coche en sentido contrario”, compartía una usuaria en Twitter. “Claro que es normal que un coche vaya en sentido contrario”, decía otro internauta en la misma red social en modo irónico. “Yo me río, pero siendo como soy yo con el coche, me veo uno de frente en sentido contrario y me da un infarto”, exclamaba otra comentarista en la red, después de que un usuario de Twitter compartiese el vídeo.

A pesar de ser un fallo de realización, el momento viral ha hecho que se una a otros similares que ha vivido la presentadora del informativo de la edición fin de semana del Canal 24 Horas. Recordado también fue el momento en el que una noticia sobre un partido de fútbol terminó antes de tiempo, mostrando a la periodista haciendo un gesto extraño con la mano hacia los dientes. La presentadora intentó disimular, pero la pillada había sido muy evidente.

