TVE suprime la presentación de 'Cine de Barrio' sin avisar y Alaska da explicaciones sobre lo sucedido

De entre todas las cadenas generalistas, es la televisión pública la que mayor número de programas veteranos tiene. Tanto La 1 cuenta con espacios muy longevos, como Informe Semanal o Corazón; como La 2, con Saber y ganar o Días de cine. Entre ellos, Cine de Barrio guarda un lugar especial. Ahora bien, parece que TVE no ha tenido problemas en suprimir la presentación del programa y emitir solamente la película, sin previo aviso. Un movimiento llamativo que ha provocado que Alaska tenga que pronunciarse sobre lo ocurrido.

El programa, que el 10 de julio celebrará su 28 aniversario, pocas veces ha faltado a su cita con los televidentes. Solamente en eventos especiales, como retrasmisiones deportivas, especiales de Eurovisión o alguna alfombra roja de los Premios Goya, han provocado que la emisión se suprimiese.

De ahí, que el público se sorprendiese al no ver la clásica presentación del programa. Tal fue la sorpresa, que la propia Olvido Gara ha tenido que confirmar que no iba a ver presentación. “Hoy no habrá presentación de Cine de Barrio, emitirán directamente la película El Calzonazos”, escribió en su cuenta de Instagram. Dado que la cantante y actriz escribió “hoy”, se da por hecho de que se trata de un caso puntual. La artista, además, reivindicó el poder que tiene Cine de Barrio para acercar las películas de antaño a las nuevas generaciones.

“Pero quiero aprovechar para dar las gracias a nuestros fieles seguidores, los que por edad recordáis estas películas con cariño y los que por jóvenes las descubrís cada semana. Que alguien llegue a un concierto con esta pancarta nos da la vida”, compartía la cantante con una imagen de una joven que tenía una pancarta en la que podía leerse “Fanática de Cine de Barrio por ti”. “Ella es Lucía Gutiérrez, estudiante de periodismo y ciencias políticas y redactora especializada en información parlamentaria. Felices con saber que estáis ahí cada sábado”, prosiguió Alaska.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ni Tw ni Fb sólo Ig (@alaskaoficial)

TVE no ha dado ningún motivo para la supresión de la presentación. Se presupone que ha sido por un tema de escaleta, dado que la película emitida a las 16:00, El diario de Noah, sobrepasaba las dos horas; lo que provocó que la siguiente cinta, El galope salvaje, cuya emisión está prevista a las 17:55, comenzó más tarde. De ahí que el prescindir de la presentación de Cine de Barrio tuviese lógica.

