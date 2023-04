Myriam Benedited rememora en ‘Tu cara me suena’ cuando fue bailarina de El Fary con 'Carabirurí'

Myriam Benedited en ‘Tu cara me suena’

La pasada semana, el pulsador de Tu cara me suena decidió que esta noche Agustín Jiménez imitase a El Fary. Un artista que ha ya estado en otras ocasiones en la ruleta de personajes del programa, y que en el pasado fue imitado por Santiago Segura y por Rocío Martín, además de por Raúl Palomo en la versión de anónimos, Tu cara no me suena todavía.

Como es habitual en el formato, Agustín comenzó a ensayar junto a Àngel Llàcer, el profesor de interpretación, analizando al detalle una actuación real de El Fary de inicios de los años 90, en un programa que producía José Luis Moreno. Y en un momento dado paró la imagen para identificar a una de las bailarinas: Myriam Benedited, la coreógrafa del programa, que aparecía entonces en escena.

Con mucha gracia, Myriam bailó la canción ‘Carabirurí’ junto a Agustín González, y entonces Àngel Llàcer le lanzó un órdago. “Tienes que salir en este número, ¿te puedes imitar a ti misma?”, le preguntaba a la coreógrafa, que aceptó la propuesta. Y recordó cómo tuvo su momento de gloria en ese número en concreto cuando El Fary le cantaba “tu cara, mi niña, tu cara”.

Una vez Agustín pasó por el clonador, ya caracterizado como El Fary, Myriam apareció escena con el resto de bailarines del programa, emulando la propia actuación que hizo hace ya más de 30 años. Al terminar, Manel Fuentes pidió que Benedited saliese al centro del escenario para agradecer ese cameo, destacando que está igual que entonces.

Hay que destacar que Myriam Benedited es coreógrafa de numerosos programas de televisión, películas, series y obras teatrales. Se formó en la Broadway Dance Center, Steps on Broadway (ambas en Nueva York), Pineapple Performing Arts School (Londres) y en la Edge Performing Arts Center (Los Ángeles). De sus trabajos se puede destacar que en 2015 realizó la coreografía de la puesta en escena de Edurne en Viena y en 2016 recibió el Premio Trayectoria Artística Donostia. Además, en 2022, fue miembro del jurado del Benidorm Fest.

En la gala de esta noche, además, se verá a Merche cantar como Ana Mena junto a Abraham Mateo. Una actuación que no ha terminado de gustar a la artista andaluza, pues días atrás lamentó en redes sociales que su voz no se escuche, pues se usan los coros reales de la canción y su interpretación queda opacada por la voz de Ana Mena que venía en la pista.

