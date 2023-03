'Pasapalabra': Quiénes son los invitados de hoy Unax Ugalde, Almudena Cid, Olivia Molina y Carlos Latre

Desde esta tarde, y hasta el próximo viernes, Pasapalabra tiene nuevos famosos invitados. Y es que Roberto Leal dará la bienvenida a viejos conocidos del formato como Unax Ugalde, Almudena Cid, Olivia Molina y Carlos Latre, quienes ayudarán a los concursantes a sumar segundos en el marcador. Repasamos sus trayectorias.

Nacido en Vitoria en 1978, Unax Ugalde comienza a dar de qué hablar como actor tras protagonizar el largometraje Báilame el agua. Luego vendrían las películas Rosario Tijeras, Cámara Oscura, Diario de una becaria, Reinas, Los fantasmas de Goya, No controles, Drácula (dirigida por el maestro del terror Dario Argento) o La estrategia del pequinés. Su trabajo en la película Héctor le valió una nominación a la mejor interpretación masculina de reparto.

En series de televisión y plataformas, por su parte, ha participado en ficciones como A las once en casa, Periodistas, Cuéntame cómo pasó, Gran Reserva, Bajo sospecha, Pequeñas Coincidencias y Vivir sin permiso. En teatro se ha prodigado menos, aunque ha formado parte de Alejandro Magno y Escuadra hacia la muerte. La Valla, Ana Tramel. El Juego y Amar es para siempre son sus trabajos más recientes en televisión.

Hoy, @unaxugalde viene a #Pasapalabra a tope. 💪



¡Y nosotros le damos una fuerte bienvenida! 😝



Tienes una cita con @antena3com a las 20.00h. 🧡 pic.twitter.com/TwYUZGiEpM — Pasapalabra (@PasapalabraA3) March 22, 2023

Almudena Cid nace en Vitoria en 1980. Comenzó a practicar gimnasia rítmica con 7 años, y dedicó a ello la primera parte de su vida. Participó en cuatro Juegos Olímpicos: Atlanta 1996, Sídney 2000, Atenas 2004 y Pekín 2008, obteniendo el diploma en los dos últimos y siendo la única gimnasta rítmica que ha disputado cuatro finales olímpicas.

Tras 21 años compitiendo, ya retirada, se ha convertido en un auténtico torbellino capaz de presentar, actuar, comentar deporte junto a Paloma del Río o escribir cuentos infantiles o libros sobre sus vivencias. De hecho, en la actualidad está promocionando su último trabajo, titulado Caminar sin punteras.

Olivia Molina nace en el año 1980. Su padre es el fotógrafo francés Hervé Tirmarche y su madre la actriz Ángela Molina. Así, es nieta del cantaor Antonio Molina, y sobrina del actor Miky Molina y de la actriz y cantante Mónica Molina.

Olivia estudió interpretación, y su carrera arranca en 2000, haciendo televisión y cine, y más tarde, teatro. Esta tarde, Olivia vuelve a Antena 3, la que ha sido su casa televisiva más reciente. Allí la hemos visto en las series Bajo sospecha, Amar es para siempre y el thriller distópico La Valla. Otras producciones de televisión en las que trabajó fueron Física o Química, Luna: El misterio de Calenda o El síndrome de Ulises, entre otros.

Hace seis meses que Olivia Molina no venía a #Pasapalabra... ¡Y ya estaba deseando volver! 🗓️🥳



Igual que nosotros con ella, siempre es bienvenida. 😊✨



Puedes verlo a partir de las 20.00h en @antena3com🧡 pic.twitter.com/3TMbk4EWsD — Pasapalabra (@PasapalabraA3) March 22, 2023

Cierra el cuadro de invitados Carlos Latre, conocido actor y humorista. Se dio a conocer en 2002 en el programa nocturno Crónicas Marcianas, presentado por Javier Sardà. Allí despuntó gracias a su increible capacidad para imitar voces y convertirse en todo tipo de personajes conocidos.

Permaneció en Crónicas Marcianas hasta su final, en 2005. Ese mismo año se puso al frente de un programa de humor, Latrelevisión, donde daba rienda suelta a sus imitaciones, pero que no contó con el favor de la audiencia. Poco después, abandonaba Telecinco para embarcarse en nuevos proyectos en Cuatro, cuando todavía no pertenecía a Mediaset. Desde 2011 es uno de los jueces de Tu cara me suena que han estado desde el primer año, sin fallar edición tras edición, ya fuese con famosos, niños o anónimos. De hecho, este viernes se estrenará en abierto una nueva temporada del concurso, la décima, en la que veremos pasar por el clonador a Agustín Jiménez, Andrea Guasch, Susi Caramelo o Jadel, entre otros participantes.

Sigue los temas que te interesan